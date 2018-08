Política

Alcalde de Sestao

Urkullu: 'Las palabras de Bergara fueron inadecuadas pero manipuladas'

Redacción

30/05/2014

El lehendakari reitera que las declaraciones del alcalde de Sestao fueron "inadecuadas", pero a su vez denuncia la "utilización partidista" de las grabaciones.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha rechazado las declaraciones "inadecuadas" del alcalde de Sestao, Josu Bergara, en las que aseguraba "la mierda ya no viene a Sestao porque, si no, la echo yo", pero también "la utilización partidista de unas grabaciones realizadas hace un año, que han sido manipuladas y dadas a conocer cuatro días antes de unas elecciones".



Urkullu ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al Gobierno Vasco que se ha celebrado en el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu Diana Carolina Urrea sobre las polémicas declaraciones del alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV),



SOS Racismo presentó el pasado 22 de mayo en el Juzgado de Barakaldo una denuncia por un presunto delito de prevaricación con circunstancia agravante de racismo contra el alcalde de Sestao. Para ello, presentó una grabación oculta que se realizó en un encuentro con representantes de diversas inmobiliarias para demostrar que el ayuntamiento se está negando a empadronar a extranjeros y gitanos.



En la grabación Bergara pronuncia frases como "¿La mierda a Sestao?. ¡Pues no! La mierda ya no viene a Sestao; si no, la echo yo. La echo yo. Ya me encargo yo de que se vayan; a base de hostias, claro". En una comparecencia posterior, el alcalde se retractó de las mismas y aclaró que no se refería a inmigrantes sino a los delincuentes.



Urkullu ha rechazado las declaraciones "inadecuadas" del alcalde pero también la utilización "partidista de unas grabaciones realizadas hace un año, que han sido manipuladas y dadas a conocer cuatro días antes de unas elecciones". "Se ha producido un cálculo injustificable por parte de alguien que pretende ahora subrayar la gravedad de un tema que no denunció en su debido momento", ha criticado.



Tras recordar que el posicionamiento del pleno de Sestao ha sido "claro" a la hora de pronunciarse en contra la moción de reprobación presentada por Bildu contra el alcalde que "solo obtuvo el respaldo de tres de los 21 corporativos", ha pedido a Bildu que "respete" esa decisión.



Asimismo, ha asegurado que Sestao es un pueblo "especialmente castigado por la crisis" y que tiene "graves problemas como consecuencia de la falta de civismo" de algunos de sus vecinos. "Estamos ante un grave problema de delincuencia y falta de civismo y hay que dar solución a este problema", ha señalado.



Por otro lado, ha recordado que este asunto se encuentra en los Juzgados por lo que es necesario ser "cautos y honestos" antes de conocer la sentencia. Sin embargo, ha insistido en que "Sestao ha sido siempre un municipio de acogida y no de exclusión, de integración" y que el problema que se aborda ahora es de "incivismo, de delincuencia, de personas que no respetan las normas de convivencia en una zona muy determinada de Sestao".