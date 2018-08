Política

Renovación en el PSOE

Madina anuncia que presentará su candidatura si 'hay congreso abierto'

Redacción

30/05/2014

Por su parte, Egiguren apuesta por los alcaldes de Irun y Portugalete como posibles sucesores de Patxi López.

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Eduardo Madina, ha dado hoy un paso más y ha anunciado que presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE si el congreso federal extraordinario es abierto a la militancia, según han confirmado fuentes de su entorno. "Si vamos a un congreso abierto presentaré mi candidatura", ha asegurado Madina en declaraciones a la Ser.

"Otro PSOE no puede empezar con los métodos de un viejo partido", ha advertido en alusión a un congreso a la manera habitual, con el convencimiento de que es mucho más importante escuchar a cientos de miles de militantes que la voz de "seis, ocho o diez personas", por "muy respetables que sean", en alusión a la opinión de los "barones" territoriales.

Respecto al apoyo en tromba que muchos de ellos expresaron ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para que lidere el partido, Madina ha apuntado que tiene "la mejor de las opiniones" sobre ella y que sería "una grandísima candidata" en un congreso abierto.

Sobre este tema, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha defendido que "lo que ha hecho Susana Díaz en Andalucía es lo que necesita el PSOE" y ha subrayado que es ahora la presidenta de la Junta de Andalucía la que tiene que decidir si se presenta o no como candidata a dirigir el partido.



"Hay mucha gente que piensa que el PSOE necesita lo que Susana ha hecho en Andalucía, es decir, unir al partido, tener una dirección fuerte, trasladar ilusión a la militancia, salir a la calle y ganar unas elecciones", ha opinado.

Por su parte, el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, no descarta presentar su candidatura a liderar el partido si la renovación auspiciada por la renuncia del actual secretario general, Patxi López, no va acompañada "por un proyecto político". No obstante, asume que no quiere presentarse ni es "el candidato ideal".

Respecto a la posibilidad de que Idoia Mendia sea la sucesora de Patxi López, el presidente del PSE-EE dice que "le parece bien", aunque añade que le gustaría "ver a otros", como el alcalde de Irun, José Antonio Santano, de quien dice que es "un político de primera categoría, un líder para Euskadi e incluso para España".

También cita al alcalde de Portugalete, Mikel Torres, o a la exparlamentaria y profesora de Sociología Teresa Laespada.

Respecto a la renovación de la ejecutiva federal, Eguiguren insiste en que su preferido para suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba es Patxi López y defiende que la nueva dirección sea elegida por delegados y no por los votos de todos los militantes, un procedimiento que, sostiene, el aparato también puede controlar