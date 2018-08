Mas pidió en octubre que Rubalcaba y Rajoy pactaran una propuesta

Política

30/05/2014

"No es sólo un problema del Estado; no me vale eso. Vamos a sentarnos y a ponernos de acuerdo los tres. Esto es lo que hay que hacer", ha sentenciado el secretario general del PSOE.

Rubalcaba: 'Mas lleva a Cataluña a un callejón sin salida' Mas avisa que impugnar la ley de consultas sería una 'hostilidad' más El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho este viernes que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no puede esperar una oferta del Estado ante el proceso soberanista catalán, porque la solución pasa por un diálogo y una negociación "al menos a tres bandas" entre los gobiernos central y catalán y el PSOE. "No es sólo un problema del Estado; no me vale eso. Vamos a sentarnos y a ponernos de acuerdo los tres. Esto es lo que hay que hacer", ha sentenciado durante su intervención en la XXX Reunión Anual del Círculo de Economía en Sitges, donde ha recordado además que su partido tiene una propuesta que es la reforma federal de la Constitución. Rubalcaba ha revelado que Mas le pidió en octubre, cuando se reunieron en la Generalitat, que se pusiera de acuerdo con Rajoy para hacer una propuesta consensuada sobre Cataluña, pero el socialista lo rechazó: "No puede ser que dos se ponen de acuerdo y le ofrecen algo a un tercero. Lo que debe ser que los tres nos pongamos de acuerdo". Diálogo a tres bandas Pérez Rubalcaba ha dicho que la solución pasa por una diálogo entre PSOE, Rajoy y Mas; luego ha matizado que el diálogo debe ser "al menos a tres bandas", ya que no quiere excluir a nadie. Además, ha afirmado que el "derecho a decidir" de los catalanes pasa por votar la reforma de la Constitución que propone el PSOE y que quiere consensuar con el resto de partidos y territorios. Ha contrapuesto la actitud del PSOE con la de Mariano Rajoy, ya que, mientras los socialistas han hecho propuestas, el Ejecutivo central espera que el tiempo lo arregle: "Esto no lo va a arreglar el tiempo. (...) Si no se afronta el problema irá a peor".

