Crisis en el PSE-EE

Pastor confirma que no volverá a liderar el PSE-EE de Bizkaia

Redacción

31/05/2014

Se alegra, si se confirma, de que la Ejecutiva del PSOE apruebe que los 200.000 militantes voten al sucesor de Rubalcaba.

El portavoz parlamentario del PSE-EE y secretario general del partido en Bizkaia, José Antonio Pastor, ha confirmado que no concurrirá como candidato a volver a liderar a los socialistas vizcaínos en el congreso extraordinario que se celebrará en septiembre tras los malos resultados electorales en las elecciones europeas.

En la tertulia del Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi, Pastor ha recordado que, cuando salió elegido en el último congreso como secretario general del PSE-EE de Bizkaia, ya anunció que era la última vez que se iba a presentar.

"Por lo tanto, no es algo que a mí me pille por sorpresa, en ningún caso. Son 12 años los que llevo de secretario general de Bizkaia, y ya es un tiempo suficiente para producir un relevo. Es una reflexión que ya hice previamente al Congreso y la militancia vizcaína la conoce. Por lo tanto, en el caso de Bizkaia no constituye sorpresa alguna", ha aseverado.

"Un militante, un voto"

El dirigente del PSE-EE vasco ha destacado que él ha defendido desde el principio la fórmula de 'cada militante, un voto', en un tema tan importante como la elección del secretario general, "y en una circunstancia política que el PSOE atraviesa de momentos difíciles, es imprescindible que la militancia se pueda expresar".