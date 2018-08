Política

Casi 400 personas

Donostia homenajea a los fusilados en el alzamiento franquista

Redacción

31/05/2014

El primer edil donostiarra ha señalado que con este acto se busca "hacer justicia" a esas personas que vivieron "tanto sufrimiento y durante tantos años fueron ignorados".

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre (Bildu), ha destacado, durante el homenaje que en el Ayuntamiento donostiarra se ha rendido a las casi 400 personas fusiladas en la ciudad durante el alzamiento franquista y años posteriores, que "un pueblo que no conoce y asume su historia es un pueblo herido" para el cual es "muy difícil construir un futuro en armonía y sano".

En el homenaje, en un Salón de Plenos lleno de gente, han tomado parte, entre otros, los portavoces de todos los grupos municipales, Ramón Gómez (PP), Ernesto Gasco (PSE), Eneko Goia (PNV), Josu Ruiz (Bildu), la Corporación municipal, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, la presidenta de las Juntas guipuzcoanas, Lohitzune Txarola, así como familiares de los homenajeados a los que se ha hecho entrega una réplica en miniatura de la escultura 'Dual' inaugurada, tras el acto, junto al Consistorio en memoria de los fusilados en la ciudad durante el franquismo.

En su intervención el alcalde ha señalado que "escriba quien escriba la historia, la verdadera historia la hacen las personas, historias no siempre recogidas en los libros". "Los pueblos tienen derecho a conocer su historia, deben conocerla, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo ignorante, un pueblo que no conoce y no asume su historia es un pueblo herido", ha señalado, para añadir que "sin conocer nuestra historia es muy difícil construir un futuro en armonía y sano".

Izagirre ha destacado que los familiares de estas casi 400 personas fusiladas en la ciudad preguntan "por qué se ha tardado tantos años en conocer estos datos". "La respuesta es complicada, pero la pregunta es razonable y sobre todo es justa", ha reconocido.

"Hacer justicia"

Además, el primer edil donostiarra ha señalado que con este acto se busca "hacer justicia" a esas personas que vivieron "tanto sufrimiento y durante tantos años fueron ignorados". "Reconocimiento y justicia, porque cuando nos niegan la justicia bien poco nos queda y cuando nos han quitado todo no cabe sino luchar por la justicia", ha incidido.