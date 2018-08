Política

Amaiur no participará en la votación de la ley sobre la abdicación

03/06/2014

El Congreso aprobará la ley el 11 de junio, y la semana siguiente saldrá del Senado.

Jon Iñarritu ha adelantado que los diputados de Amaiur intervendrán en el debate sobre el proyecto de ley que hará efectiva la abdicación del rey, pero no en la votación final, porque, según ha argumentado, no se consideran ciudadanos españoles y no participan en votaciones que no estén relacionadas con Euskal Herria.

Para Iñarritu, que ha insistido en reclamar el derecho a decidir de la sociedad vasca, la abdicación del rey "es un intento de oxigenar la crisis estructural del Estado" para "continuar con el viejo modelo de Jefatura del Estado reinstaurada por la dictadura".

El Pleno del Congreso aprobará el día 11 de junio el proyecto de ley que regula la abdicación del rey Juan Carlos I. Está confirmado el apoyo del PP, el PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN, frente al voto en contra, por el momento, de la Izquierda Plural, ERC, Nueva Canarias y el BNG. El PNV se abstendrá.

Senado

Tras aprobarse en el Congreso, el texto será remitido al Senado, que aún no ha fijado la fecha en la que se debatirá y aprobará el proyecto de ley. La fecha y hora exacta será establecida por la Mesa de la Cámara en una reunión extraordinaria que probablemente tendrá lugar esta misma semana.

En principio, la intención es que el proyecto de ley pueda ser aprobado el 17 de junio en el pleno ordinario ya convocado, aunque con algunos cambios en el horario previsto, según fuentes parlamentarias.

Proclamación

Finalmente, Felipe VI será proclamado rey de España el próximo 18 de junio ante las Cortes Generales reunidas en el Congreso de los Diputados, según han confirmado fuentes de la Mesa de la Cámara baja.