Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Egibar: 'Estos no son nuestros reyes, no es nuestro asunto'

Redacción

04/06/2014

El presidente del GBB afirma que Juan Carlos y Felipe "tienen una gran costumbre de vestirse de militares" y ese "no es nuestro modelo de Estado".

El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que la abdicación de Juan Carlos I y la próxima proclamación de Felipe de Borbón como nuevo rey de España "no es un asunto" de la formación jeltzale, porque "éstos no son nuestros reyes, ni ahora ni en el futuro".



En una entrevista a Euskadi Irratia, Egibar ha señalado la posibilidad de que lleve a cabo un referéndum en el Estado para elegir entre monarquía y república "tampoco es nuestra petición de referéndum", y ha recordado que "en Euskal Herria tenemos monarquía por un lado y república por otro, porque los tres territorios de Iparralde están bajo la autoridad de una república, la francesa".



"Nosotros hemos analizado el tema y lo que decimos es que éste no es nuestro asunto. Estos no son nuestros reyes, ni ahora ni en el futuro, y venga quien venga no tenemos por qué participar en esa votación y, por lo tanto, nos vamos a abstener. Además, ayer veo al padre y al hijo, ambos vestidos de militares, y pienso que ese no es nuestro modelo de estado, ni de lejos. Además tienen una gran costumbre de vestirse de militares", ha afirmado.



Asimismo, ha asegurado que, con la proclamación de Felipe VI como rey, "las cosas no van a cambiar demasiado", ya que, en su opinión, "el padre le pasa el testigo al hijo, la corona pasa de una cabeza a otra, y los dos vestidos de militares".



Además, ha reiterado que la petición de un referéndum sobre monarquía o república en el Estado "no es nuestra petición de referéndum".

Egibar y Ortuzar, con 'Gure Esku Dago'

Por otro lado, Egibar ha confirmado que acudirá a la cadena humana organizada por "Gure esku dago" al igual que otros dirigentes jeltzales como Andoni Ortuzar, aunque ha remarcado que su partido no ha dado consignas.



Según ha subrayado, la inciativa, que se llevará a cabo el domingo entre Durango y Pamplona, es un movimiento ciudadano en el que los partidos "estaban y están fuera".