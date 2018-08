Política

123 kilómetros

150.000 personas por el derecho a decidir

Iker González | eitb.com

08/06/2014

Los organizadores han calificado el día de "punto de inflexión"; además, han indicado que "somos un pueblo, tenemos derecho a decidir. Es el tiempo de los ciudadanos. Este es nuestro mensaje".

Según los datos facilitados por el miembro de la iniciativa Gure Esku Dago, que han ido contado a los asistentes en cada uno de los 123 kilómetros, más de 150.000 personas han formado la cadena humana, aunque aún quedaba por hacer el cómputo de los participantes en algunos kilómetros, por lo que la cifra final puede ser algo superior.

El portavoz de ese colectivo Ángel Oiarbide ha opinado que los ciudadanos vascos han respondido de manera multitudinaria a esa convocatoria "porque llevaban décadas esperando salir a la calle" para demandar "una reivindicación democrática: que somos un pueblo, tenemos derecho a decidir y es el momento" de hacerlo.

Oiarbide ha explicado que cuando comenzaron a preparar esta iniciativa, los ciudadanos "estaban agarrotados, sin atreverse a hablar con otros por prejuicios" y, un año después, "se han construido puentes de relación" entre quienes han participado en los encuentros y los debates de 'Gure Esku Dago' y "la actitud ha cambiado".

Ha aclarado que su objetivo "no era lograr un cúmulo de fuerzas abertzales", porque la reivindicación que estaba detrás de la cadena humana "no era nacionalista, sino democrática" y el colectivo confiaba en sumar diferentes sensibilidades "en torno a un punto de encuentro que es el derecho a decidir".

Oiarbide ha confiado en que, tras la cadena humana de hoy, en cada ayuntamiento y en cada parlamento, los representantes políticos "van a comenzar a escuchar al otro y a tenerle en cuenta".

"Hito histórico", que da comienzo a una "nueva era"

En una nota hecha pública en la tarde del domingo, Gure Esku Dago ha expresado que tras la cadena "ha comenzado una nueva era" para el pueblo vasco: "Ha sido un día histórico, protagonizado por la ciudadanía, un hito para el futuro". Los organizadores destacan que en los 123 kilómetros que separan Pamplona de Durango se han unido "gentes diferentes" y "con un mismo sentimiento: el futuro está en nuestras manos". "Somos muchos –más de 150.000, han subrayado-, pero sabemos que aún falta mucha gente. En este país todos somos necesarios, aquí no sobra nadie. El futuro de este país lo debemos decidir entre todos y todas sus ciudadanas", han valorado.

Gure Esku Dago considera que la cadena humana de este domingo es solo el comienzo y que, cumplido el primer objetivo, el colectivo se siente "con más vitalidad que nunca para seguir adelante a favor del derecho a decidir".

Un punto de inflexión

Los organizadores de la cadena humana han calificado esta acción a favor del derecho a decidir como "un éxito" y "un punto de inflexión" en la acción de la ciudadanía.

Ander Larunbe, uno de los portavoces de Gure Esku Dago, ha declarado en Pamplona/Iruñea que "se ha reventado todas las previsiones" de participación, y que ha habido ciudadanos en todos los puntos kilométricos previstos. Larunbe ha agradecido a los ciudadanos su "masiva movilización" y su "participación sin descanso, poniéndose en red a favor del derecho a decidir".

"Somos un pueblo. Tenemos derecho a decidir. Es el tiempo de los ciudadanos. Este es nuestro mensaje, un mensaje profundo, que tiene calado, que aglutina a cantidad de ciudadanos de este país, de diferentes orígenes y estatus", ha continuado. El portavoz ha indicado que en el colectivo que representa están "muy contentos con el resultado", si bien ha precisado que aún no disponen de cifras sobre el número de ciudadanos que ha participado en la cadena, datos que poseerán a lo largo de la jornada.

Larunbe ha explicado que "ha habido gente en todos los kilómetros", y que, si bien "no se sabe si en todos se han llegado a atar las manos" si dispone de información de que "la afluencia ha sido masiva". "El objetivo se ha superado con creces", ha subrayado Larunbe, quien ha señalado que durante la cadena "no ha habido incidentes", entre otras cuestiones "por la actitud positiva e imaginativa de los ciudadanos", muchos de ellos anónimos, ha indicado, "que se dan cuenta de que está en sus manos el derecho de este país y que no dejan que otros decidan por ellos".

Comunicado

La masiva movilización por el derecho a decidir ha concluido con la lectura de un manifiesto en cinco puntos de la ruta que unía Durango con Pamplona. Ante miles de personas, diferentes portavoces del movimiento ciudadano Gure Esku Dago han reclamado su voluntad de ejercer el derecho a decidir desde la convicción de que está amparado "en la legitimidad democrática".

"Esa base se llama democracia. Si somos tres millones de personas, la legitimidad que darán esas personas al ejercicio del derecho a decidir es la que convierte a esta en una decisión que se puede materializar", han señalado.

Junto a ello, ha subrayado el carácter nacional del pueblo vasco, como otro de los sustentos de su reivindicación.

"Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía. Es nuestro derecho y ejercerlo está en nuestras manos", han indicado.

Un día para la emoción

El lanzamiento de un cohete en Durango y el sonido de un cuerno en Pamplona/Iruñea han dado comienzo a las 12:00 horas en punto a la cadena humana a favor del derecho a decidir impulsada por la iniciativa Gure Esku Dago.

Más de un año después de su presentación, más de 150.000 personas -según la organización- han hecho realidad la unión, mano a mano, entre Durango y Pamplona/Iruñea. Los organizadores, desbordados de la emoción, han indicado que se han superado todas las expectativas que tenían, por la cantidad de participantes que sehan sumado a última hora.

A primera hora de la mañana, muchos ciudadanos se encontraban preparando los desayunos, mesas, puntos de información, txosnas...para que todo saliera como estaba planificando.

Otros muchos participantes han madrugado para llegar a los puntos kilométricos que habían comprado o que se les había asignado. Como consecuencia del tráfico denso, se han producido varias retenciones en la N-636 entre Elorrio y Durango, que han llegado ha estar una hora parados, pero que no han impedido que lleguen a su destino.

Primeros y últimos kilómetros

Los primeros kilómetros, en Durango, han sido "unidos" por Iñaki Gorritxategi (83 años, niño en la Guerra Civil), Maribi Estankona (71 años, fundadora de la ikastola de Durango y profesora), Rakel Odiaga (miembro de Berbaroko -asociación sobre euskera de Durango), Peru Arrasate (20 años, estudiante de periodismo) Xabier Barreña (14 años, miembro de una Bertso eskola) e Izar Subyaga (7 años, estudiante de ikastola).

En los últimos, en la capital navarra, se encontraban Amaia Arrieta (pamplonesa, madre de tres hijos, no vascoparlante, parada), Marcela Abarzuza (50 años, duelña de una librería en Iruñea), Fernando Arbeloa (47 años, trabajador de Volkswagen), Nerea Aranguren (45 años, trabajadora de Eroski) y Yuseef (inmigrante africano, quesus hijos estudian en modelo D, su pareja es vasca), entre miles y miles.

Así, la cadena humana ha recorrido montes, valles, caminos, carreteras, pueblos y ciudades hasta unir en un solo cuerpo la reivindicación de tan largo recorrido en tiempo -y en lugar- sobre el derecho a decidir.

A las 12:30 horas, la cadena humana se ha dado por finalizada y han comenzado las fiestas, actuaciones y celebraciones en Pamplona, Etxarri, Lazkao, Bergara y Durango.

Amplia participación



Durante la cadena, han unido sus manos por el derecho a decidir representantes políticos de varios partidos. Así, se encontraban algunos representantes de la izquierda aberzale como por ejemplo Hasier Arraiz (Sortu) y Pello Urizar (EA), y diputados como Sabino Cuadra y Xabier Mikel Errekondo (Amaiur) y el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), entre otros.

Por parte del PNV ha estado su presidente, Andoni Ortuzar, que se ha situado en el alto de Kanpazar, y los guipuzcoanos Joseba Egibar y Markel Olano, en Ataun, así como el senador Iñaki Anasagasti.

También han participado el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, representantes de Podemos y Ezker Batua-Berdeak, además de catalanes que ya participaron en 2013 en una cadena humana que se desarrolló con motivo de la Diada, como el portavoz de ERC, Joan Tardá, que ha estado en Pamplona/Iruñea.

Además, se han sumado el lehendakari Carlos Garaikoetxea y el dirigente del PSC José Luis Uriz.

Asimismo, la reivindicación ha contado con la exconsejera del Gobierno de Patxi López Gemma Zabaleta, los secretarios generales de los sindicatos ELA y LAB, Adolfo Muñoz "Txiki" y Ainhoa Etxaide, respectivamente, y una de las responsables de CCOO de Euskadi, Garbiñe Espejo.