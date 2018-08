Política

Reacciones a 'Gure esku dago'

PSE: 'Los problemas de Euskadi siguen siendo el paro y la crisis'

09/06/2014

Según el PSE, "todo el mundo sabe qué partidos y organizaciones impulsan en nuestro país el reconocimiento del derecho a decidir"

Idoia Mendia, portavoz del PSE, ha destacado, al hilo de la cadena humana entre Pamplona y Durango, que los problemas y prioridades de la sociedad vasca "son los mismos que teníamos el día 7 de junio y el 1 de enero: salir de la crisis económica reduciendo al mínimo los daños causados en nuestro modelo social, resolver la situación de los miles de parados y ofrecer un futuro de esperanza a quienes ven cegadas sus expectativas de bienestar".

Además, ha afirmado que los socialistas no quieren decidir, "una vez y para siempre", entre identidades y vínculos "que enriquecen", si se puede continuar "avanzando juntos".

En torno al derecho a decidir, los socialistas vascos destacan que "este supuesto derecho apenas es nada si no se concreta qué se quiere decidir, quién decide, cómo se materializa esa decisión y cuándo". En este contexto, afirman que "en abstracto, no sería distinto al derecho pensar o el derecho a ser feliz. ¿Quién no quiere serlo?".

Según el PSE, "todo el mundo sabe qué partidos y organizaciones impulsan en nuestro país el reconocimiento del derecho a decidir". Subrayan que la cadena humana se trajo de Cataluña y "está muy claro" que sus promotores han determinado que se decida: "la independencia, la creación de un Estado separado, y no otras cosas que pueden decidirse".

"En este país nos conocemos todos y sabemos cuánto de espontáneo tienen algunas iniciativas 'populares'", han dicho en un comunicado.