Política

Caso Epsilon

PNV y PSE piden reprobar la actuación del presidente del TVCP

Radio Euskadi | Redacción

18/06/2014

Según ha podido saber Radio Euskadi, los vocales propuestos por PNV y PSE han presentado a la presidenta del Parlamento Vasco una moción para reprobar la actuación de José Ignacio Martínez Churiaque.

A raíz del informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre las ayudas públicas que recibió el fallido proyecto automovilístico de Epsilon, los vocales propuestos por PNV y PSE han presentado una moción para reprobar la actuación de José Ignacio Martínez Churiaque, presidente del TVCP, al que acusan de mentir. La propuesta ha sido remitida también a la presidenta del Parlamento Vasco, según ha podido saber Radio Euskadi.

La semana pasada, Martínez Churiaque aseguró que ese informe había sido censurado por los vocales propuestos por PNV y PSE.

Los cinco vocales del Tribunal, nombrados a propuesta de PNV y PSE, por su parte, aseguran que la intervención de Churiaque, propuesto por el PP, estuvo llena de errores y falsedades. Asimismo, niegan que censuraran las referencias a irregularidades en las ayudas a Epsilon y aseguran que lo que se hizo fue no aceptarlas, porque no estaban fundamentadas y corregían informes previos del tribunal que decían todo lo contrario. Los vocales rebaten al presidente del TVCP y le acusan de ''manipulador y desleal'' por defender su voto particular, en lugar de trasladar el acuerdo de la mayoría.

Así, solicitan que se repruebe su actuación, en un pleno urgente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Sin embargo, a la vista de que el presidente no lo convoca, han decidido acudir al Parlamento Vasco y, según ha podido saber Radio Euskadi, han remitido la misma moción a la presidenta de la cámara, para que ''los grupos conozcan la información correcta'' y ''se restablezca la imagen de la institución''.

El PP rechaza convertir a Churiaque en la "primera víctima política" del caso Epsilon

Ante la propuesta de convocar un pleno del TVCP para reprobar a Churiaque, el presidente de la Comisón de investigación de Epsilon e Hiriko, Carmelo Barrio (PP), ha remitido una carta abierta a los miembros del TVCP en la que asegura que Martínez Churiaque cumplió su deber "con independencia y objetividad" cuando compareció en la comisión. En este sentido, Barrio ha indicado que es "profundamente injusto" que se pueda convertir en la primera "víctima política" de este caso.