Bilbao dice que no fue al 'besamanos' porque disiente de la monarquía

Redacción

25/06/2014

Preguntado por quién debe invitar al rey para que jure otra vez los fueros en Gernika, el diputado general de Bizkaia ha afirmado que "los fueros no los tiene que jurar nadie porque no existen".

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, disiente de la existencia de la institución monárquica y, en coherencia, no asistió al 'besamanos' que se celebró tras la coronación de Felipe VI como Rey. Además, ha afirmado que el monarca, al jurar la Constitución, jura la actualización del régimen foral de la disposición adicional primera.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bilbao ha afirmado que él estaba invitado a la recepción que había en el Palacio Real a las 13:00 horas del jueves de la pasada semana, después del acto de proclamación del Rey, pero no fue.

"Cuando el Rey saliente o entrante, cuando era Príncipe, ha venido por aquí, y al menos como Diputado General de Bizkaia, he tenido siempre una actitud de respeto institucional y personal, y he cumplido con mis funciones institucionales y representativas", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que eso no le obliga "a ir a un 'besamanos', para mayor gloria de la institución monárquica". "Y, desde todo mi respeto, mi disenso con la propia existencia de la institución monárquica", ha añadido.

Tras señalar que entiende que haya gente que esté de acuerdo con ella, ha apuntado que no acudió al acto del Palacio Real, "por coherencia personal". "Yo soy Diputado General de Bizkaia y, cuando me he presentado y la gente nos ha votado, saben quién soy y cómo pensamos", ha destacado.

Régimen foral

Preguntado por quién debe invitar al rey para que jure otra vez los fueros en la Casa de Juntas de Gernika, Bilbao ha afirmado que "los fueros no los tiene que jurar nadie porque no existen".

"Hay una disposición adicional primera en la Constitución de actualización del régimen foral. Este Rey ha jurado la Constitución y se supone que también ha jurado la disposición adicional primera", ha señalado.