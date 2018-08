Política

EH Bildu pide frenar las cementeras "ilegales" en las obras del TAV

03/07/2014

Ana Karrere y Dani Maeztu censuran que el Gobierno vasco se dedica a "obstaculizar, distraer o presionar a los ayuntamientos, invadiendo competencias municipales".

EH Bildu ha pedido al Gobierno vasco que "ponga freno" a las "plantas de hormigón ilegales" en las obras de construcción del Tren de Alta Velocidad, que "surten este producto a las constructoras del proyecto".

En una rueda de prensa en Donostia, la alcaldesa de Andoain Ana Karrere y el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu han denunciado que en los trabajos de construcción de esta infraestructuras "a espaldas de los ayuntamientos" se han construido las citadas plantas que "no se encuentran recogidas en los proyectos del TAV y su actividad ha sido, a día de hoy, declarada ilegal en tres sentencias diferentes, en tiempos distintos y por juzgados vascos distintos". "No cabe duda de que estas plantas no son legales", han sostenido.

Según han indicado, los ayuntamientos guipuzcoanos de Zizurkil y Antzuola han abierto sendos expedientes al respecto, y el de Andoain ya cuenta con sentencia declarando "ilegal la actividad de la planta de hormigón que se pretendía abrir bajo el paraguas del TAV".

A su juicio, "debido a la opacidad que rodea al proyecto y las obras del TAV y a la escasez de recursos económicos y técnicos de nuestros ayuntamientos, no resulta fácil detectar, analizar y resolver las graves irregularidades que, como en el presente caso, lleva aparejadas semejante infraestructura".

Además, han censurado que Euskal Trenbide Sarea y el Gobierno vasco se dedican a "obstaculizar, distraer o, incluso, presionar a los ayuntamientos, como en el caso de Zizurkil, invadiendo competencias municipales y requiriendo el archivo de un expediente que se limita a llevar a cabo lo que la Ley y los tribunales ya han dejado claro".

Karrere y Maeztu han incidido en que "la situación de las plantas de hormigón es clara", ya que "no existe licencia de actividad alguna y el proyecto del TAV no la sustituye", por tanto, se trata de "actividades industriales que se están desarrollando sin licencia, al margen de la Ley".

En este contexto, han exigido al Gobierno vasco que "ponga freno a estas actuaciones y actúe inmediatamente para parar las actividades de estas plantas ilegales".