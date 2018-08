Política

Reunión con Rajoy

'Rajoy se equivoca si piensa que solo tiene el problema de Cataluña'

20/07/2014

El lehendakari ha afirmado que ha remitido una nueva carta a Mariano Rajoy para reunirse con él para abordar varios temas.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha remitido esta misma semana una nueva carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para reunirse con él con el fin de abordar, de "manera bilateral" y consensuada, "una verdadera política de Estado", y ha afirmado que "se equivoca si piensa que sólo tiene el problema de Cataluña".

En una entrevista concedida a Europa Press, Urkullu ha afirmado que plantea a Rajoy abordar una reflexión conjunta "con vocación de gestionarla", no sólo sobre el tema de pacificación y normalización, sino también sobre otras cuestiones como el autogobierno "en un modelo de estado diferente del de 1979", tras la aprobación de la Constitución, "o de 1986, cuando España ingresó en la UE".

El presidente del Gobierno Vasco defiende planteamientos como la institucionalización del "derecho a consultar de manera vinculante, legal y pactada", y asegura que la propia Carta Magna, que "reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales", puede llevar "al ámbito de la soberanía compartida". Todo ello, "desde la decisión libremente adoptada por los vascos", según precisa.

El lehendakari destaca la necesidad de la "reivindicación de una bilateralidad efectiva" porque "aquel pacto" alcanzado entre los vascos y el Estado "de soberanía compartida" a través de los fueros, "está siendo gestionado de manera arbitraria por parte del Gobierno español de turno". Sin pretender caer en "victimismos", Iñigo Urkullu destaca "la insatisfacción" de los vascos por el encaje de sus instituciones en el Estado, por el "incumplimiento" del Estatuto de Autonomía, por "la laminación de las competencias, materias y funciones transferidas" a Euskadi o por la "actitud recentralizadora del Gobierno español" que ha llevado a apertura de numerosos pleitos. "Tenemos más de 20 materias de conflicto judicial", recuerda.

A ello se une, según apunta, la falta de "avances" en cuestiones relacionadas "con los ámbitos de gestión del Gobierno español y del vasco", sobre los que se mantienen conversaciones a través de comisiones bilaterales, o la falta de "respuesta" a "la necesidad de normalizar la convivencia política" a través del logro de "una pacificación justa y definitiva".

"No encuentro respuesta a mi disposición a hablar. No hay mayor disposición por parte del presidente del Gobierno español que decir que la relación es buena. Pero no hacemos nada con que la relación sea cortés, si no hay respuestas", ha insistido. Por ello, esta misma semana ha vuelto a remitir una carta a Mariano Rajoy "con argumentación y documentación suficiente" para que él, su Ejecutivo y el PP "puedan tomar en consideración esta nueva apelación y la nueva disposición" del lehendakari "a mantener un encuentro o los que se sean necesarios" para solventar estos temas.