Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Mendia:'Sería importante tener una voz en la nueva ejecutiva del PSOE'

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

23/07/2014

Aún así, de salir elegida secretaria general del PSE-EE, preferiría tener “hilo directo” con Pedro Sánchez, para “trasladarle directamente a él nuestras preocupaciones o quejas”.

La candidata a la Secretaría General del PSE-EE, Idoia Mendia, ha señalado que sería “importante” que los socialistas vascos tengan una “voz” en la nueva ejecutiva del PSOE (la elegirán este fin de semana). En este sentido, ha subrayado que Patxi López “es un activo político muy importante”, y no sólo para Euskadi.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, ha dicho que, de salir elegida secretaria general del PSE-EE, le gustaría tener “hilo directo” con Pedro Sánchez, para “trasladarle directamente a él nuestras preocupaciones o quejas”.

Sobre el congreso extraordinario para ratificar la elección de Pedro Sánchez, Mendia destaca que, si el PSOE acierta con su nueva ejecutiva “será bueno para todos”, ya que los socialistas son “los únicos que damos respuestas”.

Por otro lado, ha dicho desconocer si habrá más candidatos a ocupar la secretaria general del PSE-EE, y ha recordado que el plazo para presentar los avales termina el 5 de septiembre. “Aún así, no conozco a nadie con voluntad de dar ese paso”, ha subrayado.

En esta nueva etapa, lograr la confianza de todos los militantes del PSE-EE será su “mayor reto”. “En ello estoy ahora, y de aquí a septiembre estaré con todos, para explicarles las ideas que tengo acerca del partido y la política”.

Si resulta elegida secretaria general, creará una “ejecutiva reducida”, porque, según ha señalado, “para ser operativos, es necesario reducirla”. Aún así, no ha querido adelantar una cifra de miembros de esa hipotética ejecutiva socialista en Euskadi.

Caso Bateragune

Mendia también ha destacado la división del pleno del Tribunal Constitucional a la hora de avalar la condena que el Tribunal Supremo impuso a Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, y ha señalado que la sociedad "no entendió muy bien" el caso en su momento y que ahora eso "se ha hecho más notorio".

Mendia ha indicado que el caso Bateragune "no ha sido tranquilo desde su inicio", al igual que no lo fueron, en su opinión, "ni la sentencia ni los recursos presentados", y ha afirmado que no sabe si la decisión adoptada este martes por el pleno del Constitucional de mantener a Otegi y al resto de condenados en prisión "va a ayudar en algo".

De esta forma, ha señalado que los condenados por el caso Bateragune ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena, por lo que, según ha dicho, "si han empezado su proceso de inserción social, quizá deberían estar en la calle".

"Para estar en la calle tienes que empezar un proceso de inserción social, y desconozco si esa es la situación del señor Otegi”, ha señalado.

Autogobierno

Sobre el proceso abierto para profundizar en el autogobierno vasco, ha dicho no entender la “prisa” del lehendakari Iñigo Urkullu. “Sólo puedo entender esa prisa en clave política. El PNV está en un tira y afloja con Bildu, y creo que la petición del lehendakari responde a ese tira y afloja”, ha explicado.

También ha repetido que el PSE-EE no “superará los marcos legales” en materia de autogobierno. “Si nuestro escenario es el que hay en Cataluña, yo no estaré ahí”, ha subrayado.