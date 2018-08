Política

El PNV pide a Rajoy abordar ya el nuevo estatus y no mirar a otro lado

Redacción

31/07/2014

Asimismo, ha exhortado a ETA a "escuchar a los vascos" y a disolverse, y ha acusado a los partidos de la oposición de estar "entorpeciendo" la salida de la crisis en Euskadi.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha emplazado al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a abordar "cuanto antes" la definición de un nuevo estatus jurídico y político en vez de "mirar a otro lado" y ocultar este asunto en la "pesada manta" de la mayoría absoluta del PP.



Ortuzar ha manifestado la necesidad de "sentarse de una vez" a solucionar los problemas, "buscar un futuro mejor para todos" y consensuar un marco político "acorde a lo que la mayoría de los vascos quiere". ‘’Y hagámoslo cuanto antes porque meter los problemas debajo de esa pesada manta que es su mayoría absoluta no es solucionarlos. Y lo sabe. No se haga trampa y no nos haga trampa. Esté a la altura en los momentos difíciles", le ha demandado a Rajoy.

Según Ortuzar, los vascos tienen "derecho a decidir" qué quieren ser e "intentarlo".

El presidente del PNV ha reivindicado un nuevo estatus para Euskadi durante su discurso durante la conmemoración del 119 aniversario de la fundación del partido celebrado en la plaza Jardines de Albia, ante el monumento de Sabino Arana.



Al acto, han asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, dirigentes del PNV como Itxaso Atutxa y Joseba Egibar, y varios consejeros del Gobierno Vasco, entre ellos, Jon Darpón, Estefanía Beltrán de Heredia y Juan María Aburto.



Crítica a ETA



El dirigente jeltzale también ha hecho extensiva esta crítica a ETA, a la que también ha exhortado a "escuchar a los vascos" y a disolverse. "Que no alargue más un proceso que la ciudadanía ha dado ya por superado. Entreguen las armas, reconozcan el daño causado y vaya a su sitio, a los libros de historia. Hagan por primera vez algo útil para este país", ha reclamado.



Oposición



En el ámbito económico, el presidente del PNV ha acusado a los partidos de la oposición de estar "entorpeciendo" la salida de la crisis en Euskadi y de limitarse a poner "zancadillas" al Gobierno de Urkullu con el fin de desgastarle.