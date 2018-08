Política

Festividad en Azpeitia

Urkullu: 'Aún no sé si me reuniré con Rajoy o no'

Redacción

01/08/2014

También se ha referido al caso de Jordi Pujol y ha afirmado que se trata de "un duro golpe para la transparencia y la cultura democrática", aunque espera que no afecte al proceso catalán.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado hoy que la "vía de la reinserción" debe de ser la "clave" de la política penitenciaria con los presos de ETA, "un camino convergente al desarme total de ETA y al reconocimiento del daño causado para lograr un final ordenado de la violencia".



Urkullu ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar junto a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería; el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, y el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria, entre otros representantes institucionales, en la comitiva de autoridades previa a la misa celebrada en la basílica de Loiola con motivo de la festividad de San Ignacio.



Urkullu ha destacado el "gesto absolutamente ejemplar" del expreso de ETA Ibon Etxezarreta al acudir al homenaje de su víctima, el ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jauregui, por el reconocimiento del daño "injusto causado".



Ha señalado además que se están planteando las bases de un "suelo ético compartido por las formaciones políticas" que consiste en un final ordenado de la violencia. El primer paso de este proceso, ha recalcado, debe ser "el desarme total y verificable" de ETA, seguido del "reconocimiento del daño causado" tanto por parte de ETA como por la izquierda abertzale, "que ha justificado la práctica de la violencia durante años".



El lehendakari ha agregado que, junto a esto, y "en un camino convergente", debe producirse la modificación de la política penitenciaria, en la que la clave debe de estar "en la vía de la reinserción".

Urkullu, con Garitano, en Azpeitia. Foto: EFE.

Reunión con Rajoy

Por otro lado, ha afirmado que, a día de hoy, desconoce si va a mantener o no una reunión con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tal como él ha solicitado, y ha considerado que lo importante no es si ésta se desarrolla "quince días antes o cinco días más tarde", sino que se produzca y se debata sobre las cuestiones que plantea como son autogobierno, pacificación y convivencia, y la situación económica.



Urkullu ha señalado que, a día de hoy, no tiene conocimiento de si Rajoy pretende mantener un encuentro con él o no. "La verdad es que no sé si hay reunión. Hoy es el día en que no he recibido acuse de recibo del documento que yo le he enviado", ha añadido.



En todo caso, ha destacado que "lo importante no es si es quince días antes o cinco días más tarde", sino que se lleguen a abordar los temas que planteado hasta la fecha como son la recuperación económica y la generación de empleo, la pacificación y convivencia, y temas que afectan "al día a día" de los ciudadanos vascos, como el desarrollo del autogobierno.

Cataluña

El lehendakari ha afirmado que mantuvo una conversación con el president de la Generalitat, Artur Mas, antes de que se reuniera en La Moncloa con el presidente del Gobierno español, con el fin de trasladarle su apoyo, pero ha indicado que, posteriormente, no ha hablado con él.



Además, se ha referido al caso de Jordi Pujol para asegurar que es "un duro golpe para la transparencia y la cultura democrática", y ha mostrado su preocupación porque se vincule al proceso y afecte a la consulta catalana.