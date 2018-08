Política

Subteniente del Ejército

Berriozar recuerda a Casanova, asesinado por ETA hace 14 años

Redacción

11/08/2014

Al acto, organizado por la asociación Vecinos de Paz de Berriozar, han asistido familiares, amigos, convecinos y autoridades como la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.

Vecinos de Berriozar, partidos políticos y representantes de las instituciones navarras han rendido hoy homenaje a Francisco Casanova, subteniente del Ejército asesinado por ETA hace 14 años.

Al acto, organizado por la asociación Vecinos de Paz de Berriozar, localidad en la que era residente Casanova y donde fue asesinado el 9 de agosto de 2000, han asistido familiares, amigos, convecinos y autoridades como la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.

Tras la misa en la parroquia de San Esteban en recuerdo de Casanova ha tenido lugar una ofrenda floral en la Puerta de la Libertad, monumento levantado en memoria de las víctimas del terrorismo, así como un recital de jotas.

Ha presidido el acto un año más, junto con sus dos hijos, Rosalía Saiz-Aja, la viuda de Casanova, que fue asesinado a tiros en el garaje de su domicilio cuando regresaba del cercano acuartelamiento de Aizoáin donde prestaba servicio como subteniente del Ejército.

La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, ha declarado a los periodistas que este homenaje es necesario "por memoria, dignidad y justicia", y por ello el Ejecutivo "quiere acompañar" a la familia del subteniente.

Por su parte, la portavoz de la asociación Vecinos de Paz de Berriozar, Maribel Valls, ha manifestado que les gustaría decir que ETA ha desaparecido, pero ha asegurado que no es así: "sigue ahí, no se disuelve y no entrega las armas".