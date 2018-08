Política

El PSE cree que ahora debe dedicarse menos dinero al euskera

12/08/2014

Idoia Mendia ha asegurado que el principal reto en la actualidad es "combatir la desigualdad agrandada en los seis años de crisis".

La candidata a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha expresado hoy su disconformidad con que el Gobierno Vasco dedique en la actualidad tanto dinero al fomento del euskera como el que se dedicó en los años 80, al considerar que las prioridades hoy en día son otras.

Mendia, en un artículo en su blog, ha asegurado que el principal reto en la actualidad es "combatir la desigualdad agrandada en los seis años de crisis".

La parlamentaria socialista ha reconocido la necesidad de conseguir que el euskera sea lengua de uso habitual también en el ámbito privado, pero ha puntualizado que "el esfuerzo económico que deba realizarse para esa tarea debe ser proporcional al que se realice para otras".

Según Mendia, "no se pueden pretender presupuestos análogos a los que se empleaban cuando había que formar a empleados públicos que desconocían la lengua si desde hace tiempo los puestos de los trabajadores que acceden a las Administraciones vienen definidos por perfiles, o para apoyar la formación en esta lengua".

"No digo que no se haga, sino que no puede ser similar a épocas en las que la realidad sociolingüística era bien distinta, y sin tener en cuenta los otros retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, sobre todo combatir la desigualdad agrandada en los seis años de crisis", ha argumentado.

Para la aspirante a liderar el PSE, cuando se aprobó la Ley de Normalización Lingüística hace 30 años con un amplio consenso, se justificaba la fuerte inversión en la promoción del euskera para fomentar su uso y su enseñanza entre los trabajadores públicos e impedir que fuera utilizada como "arma arrojadiza".

"Pasados 32 años, y en cumplimiento de esa ley, los esfuerzos y recursos empleados han permitido que toda una generación se haya podido formar ya, si así lo ha querido, en lengua vasca, y que en su conocimiento se hayan implicado los llegados de fuera o sus descendientes, sin un contexto familiar que propicie su habla", ha señalado.