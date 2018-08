Política

Consulta catalana

ERC no contempla otro escenario que celebrar la consulta el 9N

Redacción

26/08/2014

El líder de ERC, Oriol Junqueras, avanza que no llegarán a acuerdos futuros con los partidos que no cumplan con el compromiso de celebrar el referéndum el próximo 9 de noviembre.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado convencido de que todos los partidos proconsulta cumplirán con el compromiso de celebrar el referéndum el 9N, por lo que no contempla otros "escenarios" o "planes b", y ha dicho que ERC no llegará a acuerdos futuros con quienes no cumplan con los actuales.



"Estoy convencido de que todos cumplirán con el acuerdo del 12 de diciembre -cuando se consensuó la fecha y la pregunta de la consulta soberanista-. No me puedo ni quiero imaginar otro escenario", ha dicho en declaraciones a TV3 el presidente de ERC.



En este sentido, Junqueras ha precisado que no se imagina que "alguien" pueda trabajar para "dividir" o "romper" el acuerdo al que llegaron los partidos favorables al referéndum del 9N, y ha asegurado que considera que se mantendrá la "gran unidad" entre estas fuerzas políticas.



Por ello, el dirigente independentista ha reiterado que no existe ningún 'plan b' a la consulta: "Sólo hay un plan, sólo hay un acuerdo, y este acuerdo es votar el 9 de noviembre", ha insistido Junqueras.



Así, el presidente de ERC ha alertado de que su partido evaluará posibles acuerdos futuros en función del "cumplimiento de los acuerdos presentes": "ERC no llegará a acuerdos con aquellos que no cumplan", ha sentenciado.

El líder de ERC ha relativizado la negativa de Rajoy y de la canciller alemana Angela Merkel a avalar la consulta, una posición que ambos reiteraron este lunes: "Es normal que defiendan sus posiciones. Nosotros defendemos las nuestras".



Junqueras no ve con buenos ojos celebrar unas elecciones anticipadas como alternativa a la consulta, ya que las elecciones parlamentarias son algo muy común en el mundo, mientras que un referéndum soberanista es singular y es lo que da "fuerza" a la causa independentista.