Política

Anteproyecto de Ley

Gipuzkoa se ofrece a mediar para lograr una Ley Municipal consensuada

Redacción

28/08/2014

La Diputación guipuzcoana no presentará alegaciones al anteproyecto de Ley Municipal, pero advierten de que tiene "carencias bastante graves".

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, se ha ofrecido a "mediar" entre el Gobierno vasco y los ayuntamientos para lograr una Ley Municipal "acorde a las necesidades" porque el anteproyecto tiene "carencias bastante graves".



En una entrevista concedida a Onda Vasca, Ugarte ha insistido en que no plantearán alegaciones al anteproyecto de Ley Municipal. "Creemos que es necesario que haya una Ley en este sentido. Ya llevamos demasiado tiempo en el que los ayuntamientos no tienen un sustento jurídico para ejercer su actividad acorde con la financiación que puedan obtener, que dependen demasiado de otras instituciones de ámbito superior y creemos que los municipios necesitan una Ley de este tipo", ha añadido.



No obstante, ha asegurado que comparten algunas críticas como que Eudel "no representa a la mayoría de los ayuntamientos guipuzcoanos que está fuera" de la Asociación de Municipios Vascos.



"No se sienten representados por los órganos de dirección actuales de Eudel. Por tanto, creemos que esta Ley sería mucho mejor si fuera contrastada con diferentes organismos, que fuera contrastada con todos los ayuntamientos, que no se llevara solo a información pública, porque lo que se ha hecho es ponerla en información pública en junio, pero no se ha hablado, no ha habido una interlocución por parte del Gobierno vasco con estos ayuntamientos que no están representados en Eudel y que son la mayoría de Gipuzkoa", ha manifestado.



Por ello, cree que, "respecto al modo de hacer la Ley, de elaborar la Ley, de plantear el debate, hay unas carencias bastante graves". "Y nos ofrecemos para mediar un poco entre el Gobierno vasco y los ayuntamientos para que, entre todos, podamos hacer una Ley acorde con las necesidades de todos, a fin de eliminar duplicidades y de que queden claras las competencias de cada uno y el modo de obtener esa financiación, los ámbitos de decisión, etc", ha añadido. En esta línea, ha apuntado que el Ejecutivo de Urkullu "tiene que hacer un esfuerzo añadido para hablar con todos estos ayuntamientos".