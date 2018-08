Política

Urizar: 'El proceso independentista es el camino de la democracia'

28/08/2014

El secretario general de EA ha señalado que el camino de la sociedad vasca es 'poder elegir su futuro con libertad' y ha afirmado que tanto PSOE como PP son 'dos proyectos desprestigiados'.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, se ha felicitado por el hecho de que el proceso independentista en Europa, con el caso de Escocia, haya dejado de ser "una quimera" para pasar a ser "una realidad" y ha subrayado que ése es también "el camino de la democracia" que la sociedad vasca "va a seguir recorriendo".

Urizar ha realizado estas afirmaciones en el acto de inicio del curso político que ha celebrado EA en el Palacio Miramar de Donostia, en el que ha destacado que lo que suceda tanto en el referéndum de Escocia como en la consulta en Cataluña "va a ser muy importante", porque "ambas sociedades ya han decidido que su futuro será lo que quieran ellas, no lo que decida Londres o Madrid".

"Durante muchos años nos han dicho, una y otra vez, que un proceso independentista en Europa era una quimera y hoy podemos decir aquí que ya es una realidad", ha remarcado Urizar, quien ha señalado que el poder decidir "su futuro con libertad" es también el camino que la sociedad vasca "va a seguir recorriendo porque es el camino que hemos elegido".

En ese sentido, ha remarcado que se trata del "camino de la democracia", al tiempo que ha resaltado que la sociedad vasca lo va a hacer "paso a paso, teniendo en cuenta al conjunto del país y de la ciudadanía, porque el derecho a decidir es de todos". "Todos ganamos con una sociedad más democrática, no solo los abertzales", ha agregado.

El dirigente de EA ha afirmado que el derecho a decidir "no es más que eso, ahondar en la democracia para todas las personas que vivimos en Euskal Herria". Además, ha asegurado que el soberanismo "tiene las ideas claras" y un "proyecto de futuro elaborado con los pies en el suelo y con la mano tendida a la sociedad vasca, que es la única que tiene legitimidad para decidir el camino a transitar".

PSOE y PP, 'dos proyectos desprestigiados'

Pello Urizar ha criticado que el PSOE "da vueltas y vueltas para volver al mismo sitio" y que, pese al proceso interno "el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, dice lo mismo que nos decía Felipe González, Idoia Mendia nos dice lo mismo que Redondo Terreros, y en Navarra ya no importa lo que digan porque se han ganado a pulso ser un cero a la izquierda sin ninguna credibilidad".

A su juicio, PP y PSOE son "dos proyectos desprestigiados en España y con cada vez menos relevancia política" en Euskal Herria. En ese sentido, ha destacado que, "mientras ellos vuelven a los mensajes caducos de fronteras, apellidos o guerra de idiomas y el miedo y las amenazas", el soberanismo "está más fuerte que nunca en Euskal Herria".

Asimismo, ha manifestado que no entiende la "estrategia" del PNV, a quien ha preguntado qué espera del Gobierno español y del PP cuando el Ejecutivo de Rajoy "invade competencias del Estatuto de Gernika y recurre las ayudas de las víctimas de violencia policial".

"Ese es el aprecio que tiene el PP a los cada vez más exiguos autogobiernos de Hegoalde, de modo que sabemos que no podemos esperar ningún avance por ese frente", ha afirmado.

Pello Urizar ha considerado que, "para no repetir errores del pasado, a estas alturas del camino ya solo resta hacerse una pregunta: cuando llegue el momento crucial, el momento por el que todos los procesos soberanistas tienen que pasar, ¿a quién deberemos respeto, al Tribunal Constitucional español o a la sociedad vasca?". "Ante esa pregunta Eusko Alkartasuna no tiene dudas: nuestro respeto, nuestra obediencia es para con la sociedad vasca. Punto", ha recalcado.

'Socialdemocracia es ahorrar en lo superfluo'

Por otro lado, Urizar ha considerado que, en la situación actual, "las personas deben ser el objetivo en la gestión de todas y cada una de las instituciones" y se ha ratificado en la opción de la socialdemocracia para "caminar hacia una sociedad basada en la justicia social, con unos servicios públicos universales y de calidad".

"La socialdemocracia no es Hollande, no es el PSOE. Desarrollar políticas socialdemócratas significa no hacer concesiones a la austeridad en lo social, en el sistema público, sino justamente lo contrario, ahorrar en lo superfluo para invertir en gasto social", ha afirmado.