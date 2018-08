Política

Anasagasti dice que Madrid vive un 'espejismo' con Cataluña

Redacción

31/08/2014

El senador del PNV considera que hay un 'cabreo acumulado' demasiado grande en Cataluña para que se dilucide el 'no'.

El senador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha opinado que en Madrid se vive "un cierto espejismo" con la situación en Cataluña, donde, a su juicio, "hay un cabreo acumulado demasiado grande como para que esto se dilucide con un no".

En una entrevista con EFE, Anasagasti ha reconocido que se ha "sorprendido muchísimo" con el caso del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por su confesión de que mantuvo dinero sin regularizar en paraísos fiscales. "Una persona que pensaba que era entregada, que dijo a su mujer que se casaba con Cataluña, me parece patético y muy triste desde el punto de vista del nacionalismo de las instituciones. Él está dando la cara y tendrá que seguir dando la cara, porque el que la hace la tiene que pagar", ha afirmado el senador del PNV. Anasagasti se ha extrañado de que salga esto (el caso Pujol) ahora, pero cree que "no afectará al pulso político entre Cataluña y el resto del Estado".

A su juicio, "habrá choque de trenes, otra cosa es el poder coercitivo del Estado, que va a meter mucho miedo, pero el pueblo catalán se va a armar de optimismo político el día de la Diada y del referéndum de Escocia para seguir plantando cara, porque la situación en Cataluña es insostenible".

El análisis del senador es que "en Madrid se vive un cierto espejismo de la situación". "Hay un cabreo acumulado demasiado grande (en Cataluña) como para que esto se dilucide con un no. Ese no está agujereado como un queso gruyere, no va a resistir mucho tiempo", ha analizado. Si el Tribunal Constitucional anula la consulta catalana, Anasagasti cree que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque si no le daría todo el protagonismo a ERC". "O pactan los dos, CiU y Esquerra, una salida, que no la veo, o los dos van a mantener el pulso. También puede ocurrir una convocatoria electoral plebiscitaria", ha vaticinado.