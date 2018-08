Política

Tras los datos del paro

Mendia pide al Gobierno Vasco datos del cumplimiento del pacto fiscal

03/09/2014

La candidata a la secretaría general del PSE-EE ha dicho que "el partido socialista va a dedicar todos los esfuerzos en los próximos años a acabar con la lacra que es el desempleo".

La candidata a la secretaría general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha pedido al Gobierno Vasco y al PNV datos sobre el grado de cumplimiento del pacto fiscal que firmaron socialistas y nacionalistas hace un año, y que posibilitó que el PSE facilitara la aprobación de los presupuestos de Euskadi de 2014, con el objetivo de que la nueva Ejecutiva del PSE-EE que saldrá elegida en el Congreso Extraordinario del 20 y 21 de septiembre haga "una valoración concreta y real".

En declaraciones previas a su primer encuentro con simpatizantes y militantes de la agrupación de Bilbao, Mendia ha asegurado que "el partido socialista va a dedicar todos los esfuerzos en los próximos años a acabar con la lacra que es el desempleo".

"Ayer conocimos los datos del paro, hay 1.700 personas que han entrado en el desempleo nuevamente y me parece intolerable que el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, utilice como si fuese una tendencia una cuestión que es pura actualidad y una realidad, como es que un montón de familias no tienen ingresos, no llegan a final de mes, por lo que no basta con la parálisis del Gobierno", ha censurado.

Mendia ha destacado que los socialistas, hace un año, pusieron "negro sobre blanco" y plantearon "que se tenía que hacer y qué se podía hacer en materia de empleo y de impulso a la economía", pero, según ha lamentado, "nos hemos encontrado con un Gobierno que no ha hecho nada".

Según ha asegurado, "frente a esa realidad, los socialistas vamos a seguir trabajando en proponer soluciones a los desempleados para que encuentren un empleo" y van a seguir "planteando soluciones" para las familias y las personas que tienen un trabajo pero que, "lamentablemente, cada vez más no pueden llegar a final de mes y no pueden pagar las facturas".