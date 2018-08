Política

Ortuzar: Rajoy 'ha metido en el congelador' la relación con Euskadi

07/09/2014

Por eso no se ha reunido todavía con Urkullu, según el presidente del EBB. Ortuzar acusa al presidente del Gobierno español de "encerrarse" para "blindar un Estado caduco".

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, no ha puesto fecha todavía a su reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, porque ha decidido "meter en el congelador" las relaciones con Euskadi.

En su opinión, "el problema no es de agenda, sino de falta de voluntad política", porque no desea "otro foco de reivindicación e inestabilidad en Euskadi que "altere" la "falsa paz" de "su mayoría absoluta".

Ortuzar ha acusado al presidente de "encerrarse más en su torre de marfil" para "blindar un Estado caduco", atemorizado por el cambio político que percibe, y la crisis del bipartidismo. Ortuzar ha considerado "paradójico y llamativo" que "se esté convirtiendo en noticia" el hecho de que se vaya a celebrar o no un encuentro entre el presidente del Gobierno y el lehendakari, cuando "lo importante" debiera ser el contenido de la reunión. A su juicio, el Ejecutivo central y el PP "están utilizando este asunto como una especie de maniobra de distracción" para "no abordar los temas que hay encima de la mesa" y "retrasar lo inevitable".

Para el dirigente jeltzale, "lo necesario y lo urgente" es afrontar "un montón de temas" que permanecen "encima de la mesa", relativos a autogobierno, paz, normalización, reactivación económica y problemas sociales. Para Ortuzar, "lo mínimo" en una relación "normalizada" entre instituciones es que sus representantes "se reúnan y hablen".

Andoni Ortuzar ha manifestado su impresión de que "Rajoy ha dado por terminada la legislatura y no quiere más riesgos", porque "ha salido escaldado de las europeas y ahora todo lo que quiere es dar buenas noticias". "No quiere que nadie le perturbe esa falsa paz, ese remanso de tranquilidad que supuestamente le da la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, aunque la calle la tiene hirviendo", ha manifestado.

El máximo dirigente del PNV cree que Rajoy vuelve a "esconderse como las avestruces" porque "cualquier cosa que le suponga el más mínimo riesgo electoral le da pavor".

"Rajoy se está dejando guiar por un egoísmo electoral exclusivamente de su partido, el PP, no está atendiendo a los problemas de la sociedad, no los está atendiendo en Cataluña, no los está atendiendo en Euskadi y no lo está atendiendo tampoco en el estado español", ha censurado.

Por ello, cree que "cada día" el Gobierno del PP "hace un anuncio, lanza un globo sonda" y "repliega velas si ve una reacción social contraria". "No sabemos qué va a pasar con la ley del aborto, con la reforma de la Ley electoral, está todo pendiente pese a que tiene mayoría absoluta", ha apuntado.