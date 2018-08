Política

Cataluña

La consulta del 9N marca el Debate de Política General

Redacción

15/09/2014

Los preparativos del 9N han condicionado el calendario de este debate, que en esta ocasión llega antes de lo habitual para permitir que un pleno ordinario apruebe este viernes la ley de consultas.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, abrirá este lunes por la tarde el curso parlamentario en Cataluña con su intervención en el Debate de Política General, una sesión que llega justo después de la Diada y que estará marcada por la consulta de autodeterminación prevista para el 9 de noviembre.

Precisamente los preparativos del 9N han condicionado el calendario de este debate, que en esta ocasión llega antes de lo habitual - se suele producir en la última semana de septiembre - para sortear la fiesta de la Mercè el 24 de este mes y permitir que un pleno ordinario apruebe este viernes la ley de consultas.

Mas intervendrá ante el hemiciclo por tiempo ilimitado este lunes por la tarde, y no será hasta el martes cuando lo hagan los líderes de los grupos de la oposición antes de que el miércoles se debatan las propuestas de resolución que deben regir parte del nuevo curso político.

La proximidad del 9N y la incertidumbre alrededor de qué pasará con la consulta si el Gobierno central impugna su convocatoria motivarán que el proceso soberanista protagonice el debate, como ya sucedió en 2013 cuando el principal acuerdo fue una propuesta de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP para llevar al Congreso una petición para celebrar la consulta.

Este será el cuarto Debate de Política General que afronte Mas como presidente, siendo el más destacado el de 2012 cuando decidió convocar elecciones anticipadas después de que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, rechazase la petición de un pacto fiscal para Cataluña que enarbolaba entonces la mayoría del Parlament.



También en esta ocasión se habla de un posible adelanto electoral si no se puede celebrar la consulta, aunque esta es una incógnita que no se despejará en este pleno y tendrá que esperar a ver qué sucede cuando Mas convoque oficialmente a las urnas poco después de aprobarse la ley de consultas este viernes.



Así, está por ver si los grupos que pactaron la fecha y la pregunta de la consulta tratan de aprobar alguna propuesta de resolución conjunta que esboce la estrategia a seguir en el caso de que el Ejecutivo central impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria para el 9N.

Con un ojo en Escocia

Entre el Debate de Política General y el pleno extraordinario del viernes en el que se aprobará la ley de consultas, habrá un descanso parlamentario el jueves coincidiendo con la celebración en Escocia de un referéndum sobre la independencia, un evento que los partidos catalanes seguirán de cerca. Tanto partidarios como detractores de la independencia coinciden en que lo que suceda en el referéndum escocés puede condicionar de alguna forma el debate en Cataluña, y es previsible que el debate del viernes en el Parlament esté trufado de alusiones al resultado de la votación.

.