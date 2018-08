Política

Radio Euskadi

Mendia: 'Tenemos las manos libres'

Idoia Alberdi | EITB. EUS

17/09/2014

Preguntada sobre posibles pactos con el PNV, la líder socialista ha dicho que si las propuestas del Gobierno Vasco responden a los problemas de la ciudadanía "podrán contar con nosotros".

La recién nombrada secretaria general del PSE-EE Idoia Mendia se ha mostrado satisfecha con el apoyo recibido en las primarias que el partido celebró ayer. "Siete de cada diez militantes han participado, es una participación muy alta teniendo en cuenta los tiempos que corren y teniendo en cuenta la participación en las elecciones habituales", ha indicado.

Entrevistada en Radio Euskadi, Mendia ha destacado que su principal objetivo es "responder a las necesidades de la ciudadanía como son el desempleo y la vivienda". Sobre las relaciones con el PNV y preguntada sobre futuros posibles pactos, la dirigente socialista ha dicho que el PSE no tiene las manos atadas. "Si las propuestas del Gobierno Vasco responden a los problemas de la ciudadanía, podrán contar con nosotros. Nosotros tenemos las manos libres. Aprovecharé el Pleno de Política General para transmitir al lehendakari cuales son las prioridades del PSE", ha matizado.

Mendia ha hecho referencia al acuerdo alcanzado el pasado año con el PNV sobre diversas materias, entre ellas la fiscalidad, la lucha contra el fraude y el impulso de la economía y el empleo. Según ha dicho, el PSE ha cumplido su parte del pacto desarrollando una nueva fiscalidad y poniendo sobre la mesa las herramientas necesarias. "Le pusimos al Gobierno Vasco las ideas sobre la mesa y hemos cumplido nuestra parte. El acuerdo tiene vigencia hasta el 2016 porque hay inversiones estratégicas plurianuales, pero nosotros tenemos las manos absolutamente libres, con la vista puesta en los problemas de la ciudadanía". De este modo, ha insistido en que si el proyecto de presupuestos de 2015 responde a los problemas de la ciudadanía, los socialistas vascos pueden "sentarse a hablar" y, en caso contrario, el Gobierno Vasco "no contará con el apoyo del socialismo".

Escocia

Entre las prioridades del PSE y de su militancia no se encuentra la problemática sobre el autogobierno o la independencia, y en estos momentos, ha dicho, 'lo último que nos interesa es que pasará en Esocia". Según Mendia, los políticos deben vivir en paralelo con los ciudadanos y "es una realidad que en la calle el derecho a decidir, la consulta de Escocia y el debate sobre autogobierno no son una prioridad". Además, la secretaria de los socialistas vascos cree que el camino de Escocia no es una modelo a seguir ni en Euskadi ni en Cataluña porque es un "modelo que divide a la sociedad". "Los políticos estamos para hacer propuestas de convivencia. Prefiero buscar acuerdos y eso es mucho más constructivo. Forzar a una sociedad a elegir no es bueno y en Escocia también dejará heridas".

Nuevas formas de trabajo

Aunque todavía no ha definido la estructura organizativa de la dirección del PSE, Mendia ha dicho que ya tiene pensada una nueva manera de ordenar las áreas para hacer "política eficiente". Quiere cambiar la forma de trabajar de la ejecutiva y dar cuenta de todo lo que hacen en el partido a la ciudadanía y, sobre todo, a su militancia. "Se lo debemos a los militantes que nos han votado y a la ciudadanía. La mejor manera para eso es tener claro cuales son las tareas de cada uno", ha concluido.