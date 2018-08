Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ibarra: 'No es posible un referéndum en Euskadi al estilo de Escocia'

Redacción

24/09/2014

El presidente del TSJPV recuerda que los referéndums "son estricta competencia del Estado".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado que no se puede plantear en Euskadi un referéndum al estilo de Escocia, y ha considerado que, en el caso de la consulta catalana, problema se ve "agravado" por el hecho de que no esté garantizada por las Administraciones Electorales y de Justicia.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ibarra ha recordado que el Tribunal Constitucional en 2008 señaló que no es posible que el Congreso o el presidente del Gobierno cedan al Parlamento vasco las competencias para realizar un referéndum como el de Escocia.

"Yo no lo digo, lo dice el TC. No es posible. Son posibles las consultas populares que no sean referéndum. En Escocia lo que se convocó fue un referéndum, que es un tipo de consulta popular en el que a quien se convoca es al cuerpo electoral y se le convoca para que se exprese en el ejercicio del derecho a la participación política", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "los refrendos en España son estricta competencia del Estado y, además, requiere de la autorización del Estado". "Y en los términos en los que se planteó en Escocia no se podrían plantear, y entiendo que tampoco en los términos en los que se planteó en el País Vasco en la convocatoria de Ibarretxe en el 2008", ha aseverado.

Consulta catalana

Juan Luis Ibarra ha apuntado que, respecto a Cataluña, "lo que se ha anunciado tiene otro problema añadido y es que los referéndum tienen que estar garantizados por la Administración Electoral y por la Administración de Justicia, por el Poder Judicial".

"Y tal como se regula en la Ley de Consultas en Cataluña no hay Administración Electoral, sino que se crea un censo a través del Instituto de Estadística Catalán, es decir, no se va a utilizar el censo electoral y tampoco van a funcionar las juntas electorales. Por lo tanto, tampoco habría garantías de posibles impugnaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que se llaman recursos contenciosos electorales", ha manifestado.

Por ello, cree que en el caso catalán el problema "resulta agravado, desde la perspectiva del artículo 23 de la Constitución respecto de la convocatoria que se hizo en el País Vasco por parte del lehendakari Ibarretxe".

Ibarra ha precisado, no obstante, que, "otra cosa es que, quien tiene la competencia, que es el Estado a través del Gobierno, pueda, en ese sentido, como sucedió en Escocia, hacer la convocatoria de un referéndum en una parte del territorio español". "Pero, tal como está planteado, lo veo francamente feo", ha concluido.