Política

Entrevista en Radio Euskadi

Jaume Marfany (ANC): 'La decisión del TC es antidemocrática'

Eriz Lotina | eitb.com

29/09/2014

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana ha manifestado que "la consulta es posible". Además, se ha mostrado convencido de que Mas "no dará marcha atrás".

Jaume Marfany, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha denunciado que la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la consulta catalana es "antidemocrática". "Tenemos todo el derecho a votar", ha apostillado.

Entrevistado en el espacio 'Ganbara' de Radio Euskadi, Marfany ha manifestado que "la consulta es posible". El vicepresidente de la ANC considera que "el Gobierno catalán ha preparado adecuadamente la consulta y tiene las estructuras preparadas".

"La resolución del Tribunal Constitucional va en contra de la voluntad del pueblo de Cataluña. La consulta se tiene que hacer", ha zanjado. Marfany cree que "si va a ver urnas" el 9 de noviembre.

Desobediencia

El representante de ANC se ha mostrado convencido de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "no dará marcha atrás en la consulta". Además, considera que no sería un acto de desobediencia sino de "obediencia a las instituciones catalanas".

"Siempre hemos dicho que lo único que puede impedir la consulta no sería el Constitucional ni el Gobierno español, sino que no se den las garantías democráticas necesarias, es decir, que no se pudiera garantizar la seguridad democrática", ha explicado.