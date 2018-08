Política

Urkullu: 'Es necesario incrementar el control de las ayudas sociales'

03/10/2014

Por otro lado, el lehendakari ha mostrado su disposición a acordar los Presupuestos vascos de 2015 con EH Bildu.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que el Gobierno Vasco es consciente de que "es necesario incrementar el control de las ayudas sociales" porque supone "más justicia social", pero sin cuestionar las bases del sistema de protección de Euskadi a los más necesitados.

Urkullu ha respondido hoy de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento Vasco por la popular Laura Garrido sobre los "cobros indebidos" de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cifrados por Lanbide en 56 millones de euros.

Urkullu ha recordado estos pagos se realizaron en el último año de gobierno del PSE y durante el primero del actual ejecutivo del PNV. En este sentido, ha precisado que estos "cobros indebidos" no suponen necesariamente fraude, falta de control o error en la gestión, sino que se generan normalmente por desconocimiento o descuido de las personas perceptoras o por la propia dinámica de la tramitación administrativa".

"El Gobierno Vasco y Lanbide no van a bajar la guardia. Seguiremos trabajando por aumentar el control y reducir los abusos si los hubiere, en un marco de colaboración con todas las instituciones", ha manifestado el lehendakari.

Ha defendido el actual sistema de protección social y se ha mostrado dispuesto a "mejorarlo", tal y como se ha ido haciendo durante los últimos 25 años, según ha recordado, al tiempo que ha criticado la "campaña" emprendida por el PP contra colectivos concretos de inmigrantes.

"Las personas inmigrantes no tienen una ventaja o trato de favor, todas la personas deben cumplir con las mismas condiciones y requisitos", ha defendido Urkullu, en referencia en las declaraciones en las que el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, aseguraba que los ciudadanos magrebíes viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar.

Urkullu, dispuesto a acordar los presupuestos con EH Bildu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado dispuesto a acordar unos Presupuestos sociales con EH Bildu si la coalición está dispuesta a alcanzar un consenso en esta materia.

Urkullu ha respondido de esta forma a una interpelación del portavoz de EH Bildu Unai Urruzuno sobre las "políticas restrictivas" del Gobierno autonómico.

Urruzuno ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo esté preparando "nuevos recortes" para los Presupuestos vascos de 2015, por lo que ha condicionado cualquier posible entendimiento entre su grupo y el Gobierno en esta materia a que las Cuentas de 2015 no incluyan más "restricciones".

El lehendakari ha recordado que en el pasado pleno de política general ya destacó la importancia de lograr acuerdos entre todos los partidos para garantizar la estabilidad presupuestaria de las principales instituciones de Euskadi.

Iñigo Urkullu se ha dirigido a Urruzuno para explicarle que está "dispuesto" a acordar unos Presupuestos "sociales" y ha expresado su confianza en poder alcanzar un acuerdo con la coalición soberanista.

Aburto admite "retrasos dolorosos" en el pago de ayudas a la conciliación

Por su parte, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha aclarado este viernes que el Gobierno vasco no ha suprimido las ayudas a la conciliación, sino que por una "carencia de recursos", las solicitudes que no se han podido atender este 2014 se van a pagar con un "retraso" que ha calificado de "doloroso" con la partida del próximo año porque el Ejecutivo no puede ampliar el presupuesto agotado.

Aburto ha contestado de este modo a las preguntas de EH Bildu y PP pidiendo conocer cuál va a ser la decisión del Ejecutivo, después de que se haya agotado la partida de 17,3 millones de euros para las ayudas a la conciliación laboral y familiar, habilitada por el Departamento de de Empleo y Políticas Sociales para este ejercicio.