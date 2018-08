Política

Podemos Araba avisa que no será una 'plataforma para paracaidistas'

09/10/2014

La formación no ha decidio aún si se presentará a los comicios de 2015 ni, en caso de concurrir, cómo hacerlo.

'Podemos Araba-Ahal Dugu' ha advertido de que no permitirá que se le utilice como "plataforma de paracaidistas" o profesionales de la política que quieran utilizar sus siglas para regresar a la vida pública, y ha asegurado que aún no ha adoptado una decisión sobre la forma de concurrir a las elecciones municipales y forales de 2015 o si finalmente se presentarán en los comicios.



Esta formación, todavía inmersa en un proceso constituyente, se ha presentado este jueves de forma oficial en Vitoria-Gasteiz, en un acto en el que ha querido aclarar que, "a día de hoy, ninguna plataforma" tiene el apoyo explícito de 'Podemos Araba' para una eventual presencia en los comicios de mayo de 2015.



Podemos logró más de 9.400 votos en Araba en las últimas elecciones europeas, lo que supone un 9,36% de los sufragios en este territorio. En la presentación de hoy, desde esta organización se ha destacado la necesidad de dar una "respuesta" a la "confianza" expresada por los ciudadanos para desarrollar su proyecto de "cambio social y político".



Los miembros de esta formación Esteban Guillén y Daniel Rodríguez, que han comparecido ante los medios de comunicación junto a otros integrantes de Podemos Araba, han asegurado que aún no se ha adoptado una decisión respecto a las elecciones municipales y forales de 2015.



Según ha explicado, la decisión podría ser concurrir a los comicios como 'Podemos Araba', pero también hacerlo de forma indirecta, dando su apoyo a alguna plataforma, o incluso podrían optar por no presentarse de forma alguna. La decisión, en todo caso, se adoptaría desde las asambleas de 'Podemos Araba'. "La decisión saldrá de los círculos de Álava, no será una decisión centralista o impuesta desde Madrid", han anunciado.



Desde esta organización se ha recordado que sus principios y objetivos incluyen cuestiones como el derecho a una educación pública y de calidad, "derechos sociales y renta básica", la sostenibilidad medioambiental, los derechos laborales, de las personas discapacitadas y de los inmigrantes y emigrantes, así como la "soberanía del pueblo".