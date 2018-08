Política

Consulta catalana

El plan B de Mas rompe el consenso del bloque proconsulta

Redacción

15/10/2014

ERC ha reclamado retornar a la consulta anterior o convocar elecciones. ICV y CUP se han mostrado más contundentes.

Los partidos favorables a la consulta catalana han rechazado, con matices, el 9-N alternativo anunciado por el president de la Generalitat, Artur Mas. Su principal aliado, ERC, le ha pedido que recupere el proyecto original o convoque elecciones anticipadas.

Mientras que la unidad del bloque proconsulta ha quedado rota, el Gobierno español se mantiene a la expectativa de los pasos que dé Mas para decidir qué medidas adopta

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido a Mas que recupere el proyecto de organizar la consulta que estaba pactada si desea la unidad del bloque soberanista o que convoque elecciones.

Tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva de ERC, Junqueras ha lamentado que el Govern "rompiese" la unidad y ha asegurado que la consulta alternativa, a la que no pondrán trabas, no es la solución porque "no genera un mandato democrático".

Junqueras ha dicho que unas elecciones anticipadas solo tendrían sentido si hay un compromiso explícito de aprobar a continuación por parte del Parlament una declaración unilateral de independencia.

Unió -socio de CDC en CiU- ha abogado por agotar la legislatura y ha rechazado una declaración unilateral de independencia, tal y como propone ERC, al tiempo que ha aplaudido el proceso participativo impulsado ahora por Mas, según ha dicho el secretario general, Ramon Espadaler,

Más contundente que ERC ha sido el líder de ICV, Joan Herrera, que ha rechazado avalar la propuesta de Mas porque no es una consulta sino un "sucedáneo y un sustituto" con la que considera que pretende "salvarse" y comenzar la precampaña de unas plebiscitarias.

La CUP, que "se siente engañada", ha reprochado a Mas que quiera hacer "una consulta partidista" y ha puesto en duda que el Govern quiera llegar a celebrar este referendo "alternativo", del que se da una semana para decidir si da algún tipo de apoyo.

Esta formación, como muchos partidos, tendrá un ojo puesto en la manifestación que el próximo domingo ha convocado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Desde Bruselas, sus máximas responsables, Carme Forcadell y Muriel Casals, han dicho sentirse "decepcionadas" porque los partidos políticos no hayan sabido mantener la unidad como ha hecho la sociedad civil.

Se verán hoy las caras en el Parlament

Artur Mas y los partidos proconsulta se verán las caras hoy en la sesión de control al Govern que empezará a las 10:00 horas en el Parlament.

Así, se podrá ver el primer careo entre Mas y el resto de líderes políticos catalanes y con toda probabilidad, deberá dar nuevas explicaciones sobre su nueva 'hoja de ruta' ante las preguntas que le formularán Oriol Junqueras (ERC), Miquel Iceta (PSC), Alícia Sánchez-Camacho (PP), Joan Herrera (ICV-EUiA), Albert Rivera (C's) y David Fernández (CUP).