Política

Pleno en el Congreso

Rajoy pide evitar la imagen de una España 'sumida en la corrupción'

Redacción

29/10/2014

El PSOE acusa a Rajoy de estar "asediado por la corrupción", y Rajoy asegura que la política es "una actividad muy noble".

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha pedido a los grupos del Congreso que eviten dar la imagen de una España "sumida en su totalidad en la corrupción", ya que, en sus palabras, "no es verdad".



"No contribuyamos a eso. Todos hemos cometido errores y equivocaciones, pero la política es una actividad muy noble", ha insistido.

Aunque el pleno del Congreso de hoy debía debtir las conclusiones del último Consejo Europeo, la corrupción y la Operación Púnica desarrollada esta semana han centrado el debate y los reproches de la oposición hacia el partido que sustenta el Gobierno.

Al líder del PSOE, Pedro Sánchez, le ha preguntado si la presidenta andaluza, Susana Díaz, no le deja adoptar medidas ante el caso de los ERE en su comunidad o es que "no quiere tomar ninguna".



Rajoy ha vuelto a disculparse por el error de nombrar a determinados cargos en el PP y, aunque ha dicho que no quería incurrir en el "y tú más", ha recordado casos de corrupción protagonizados por dirigentes socialistas y ha señalado que los dos últimos presidentes del PSOE (Manuel Chávez y José Antonio Griñán) están pendientes de una decisión del Tribunal Supremo.

"Yo al menos me disculpé, usted no se disculpó ni dio explicaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene por qué dar explicaciones y disculparse?", le ha reprochado.



No obstante, Rajoy ha emplazado al líder del PSOE a llegar a acuerdos para aprobar juntos las medidas contra la corrupción que ya están en tramitación en el Congreso, pese a la negativa expresada por los socialistas en los últimos días.



Tras destacar que el Estado de Derecho está funcionando persiguiendo los casos de corrupción, el presidente del Gobierno ha rechazado la idea de que toda España está sumida en su totalidad en la corrupción.



Ha recordado los miles de alcaldes, concejales y diputados nacionales y autonómicos que realizan su trabajo con honradez.

Pedro Sánchez: 'Rajoy está asediado'

Pedro Sánchez, líder del PSOE. EFE.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar "asediado" por la corrupción y le ha exigido que, además de pedir perdón, sea "contundente e implacable" con los casos que afectan a su partido y dé explicaciones en el Congreso.



Sánchez ha emplazado a Rajoy a actuar con firmeza contra la corrupción en su intervención ante el pleno del Congreso durante el debate sobre las conclusiones del último Consejo Europeo. "Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida"



Ha advertido de que "la corrupción es veneno para la democracia" y "lo que prueba la voluntad de extirparla" es si se es firme o no en su combate, sin caer en el "y tú más".



Sánchez ha apremiado al jefe del Ejecutivo a comparecer en el Congreso, tomar medidas y asumir responsabilidades. "No por el bien del PP, sino por el bien de la democracia", ha añadido el dirigente socialista ante los aplausos de sus diputados.

En el turno de réplica, el líder del PSOE ha respondido que los expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán no están "ni siquiera imputados" y le ha recordado que él "mandaba mensajitos" al extesorero Luis Bárcenas "cuando estaba entrando en prisión".



"No utilice una doble vara de medir", ha subrayado Sánchez, que le ha pedido que respete la "presunción de inocencia" de Chaves y de Griñán.

Cayo Lara: 'La gente está hasta los mismísimos'

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, le ha pedido al presidente del Gobierno que "deje de mirar hacia otro lado", que dimita, disuelva las Cortes y que dé explicaciones por los casos de corrupción porque "la gente está hasta los mismísimos de ver como se lo han llevado crudo".

Cayo Lara se ha desviado del tema central del pleno, porque "el patio está muy feo en nuestro país", y ha aprovechado para pedir a Rajoy que comparezca en un pleno monográfico para dar explicaciones por la corrupción que ha alcanzado un "carácter sistémico".

UPyD, por su parte, apela a la responsabilidad de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno para pedirle que, "por encima de sus siglas, piense en España" y, sin necesidad de que se lo exija la oposición, dé la cara ante los casos de corrupción, que es "el ébola de la democracia".

Autonomía de Euskadi

Finalmente, en el turno de preguntas, Rajoy ha respondido al PNV que "no hay ningún lugar en el mundo con un grado de centralización como ocurre en el País Vasco" y que tenga un grado de autonomía mayor que esa comunidad autónoma.



El jeltzale Aitor Esteban ha asegurado que el Estatuto de Gernika -que el pasado 25 de octubre conmemoró su 35 aniversario- "no ha sido cumplido en todos sus términos" y, en este sentido, ha subrayado que ha habido "veinte conflictos" en los últimos años.



"¿Conoce alguna comunidad autónoma, land (estado federado) o similar que tenga un grado de autonomía mayor que el País Vasco? No hay ninguna en el mundo", ha asegurado el presidente del Gobierno.