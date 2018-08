Política

Consulta catalana

Generalitat: 'No se puede asegurar al 100% que el 9N habrá urnas'

Redacción

02/11/2014

La vicepresidenta de la Generalitat ha garantizado que el Govern seguirá preparando el dispositivo del 9N pese al recurso del Gobierno español.

La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega (UDC), ha afirmado que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo, 9 de noviembre.

"El PP ha hecho una catarsis en días y ha pasado de ridiculizar y menospreciar este proceso a asustarse y tenerlo que impugnar. Intentan poner miedo en el cuerpo, porque ésta es su herramienta", ha asegurado en una entrevista a El Punt Avui, en la que ha garantizado que el Govern seguirá preparando el dispositivo del 9N pese al anuncio de recurso del Gobierno central. "Todo estará a punto y el día 9, de una forma u otra, espero que a través de las urnas, la voz de los catalanes se expresará", ha remarcado.

Asimismo, ha advertido de que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo, pero ha asegurado que trabajan con esta voluntad y que se convocará al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en caso de tener que tomar una decisión para "asumirla conjuntamente". Ortega ha resaltado que "no se desobedece nada porque no se hace nada ilegal", y se ha mostrado convencida de que el 9N se podrá participar.

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno central prohíba la apertura de los puntos de votación para impedir participar, la vicepresidenta de la Generalitat ha dicho: "No creo que cometa un error como este".

Por otra parte, ha descartado que anticipar elecciones sea la mejor opción para Cataluña: "Tenemos que trabajar con el calendario electoral. Es bueno agotar las legislaturas". Ortega ha considerado que articular una lista conjunta "es difícil" por la pluralidad ideológica de los partidos, según ella.

Sobre una eventual Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ha resaltado que "no parece la respuesta a lo que vive el país", y ha apostado por un proceso de negociación.

CDC: "Las riendas del proceso las tienen los ciudadanos"

Por su parte, el coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, ha advertido que aunque el Tribunal Constitucional (TC) reclame al gobierno de Cataluña que deje de preparar la consulta del 9N, en estos momentos "las riendas del proceso las tienen los ciudadanos".

"Ya está todo preparado. Los voluntarios están, los puntos de votación están, las papeletas la gente las puede llevar de casa...Todo está en perfecta disposición", ha señalado Rull, quien ha remarcado que la consulta ya no es de la Generalitat sino del conjunto del pueblo catalán.

ERC anima a votar también a los partidarios del 'no'

Desde ERC, el portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, ha animado hoy a que el 9N vayan a votar también los partidarios de que Cataluña no sea independiente, y no sólo los independentistas. "El 9N es una votación abierta a todos los ciudadanos y a los demócratas, y animamos a participar de forma especial a los que quieran votar 'no' o a la opción del 'sí-no' (a la doble pregunta) porque las urnas son también para ellos, por supuesto", ha dicho Bosch.

El dirigente republicano ha advertido asimismo de que, si el TC prohíbe la nueva convocatoria tras el recurso planteado por el Gobierno, desde ERC se será "obediente al pueblo de Cataluña", que a su juicio ha reclamado en la calle y en las urnas poder votar el 9N.

ANC: 'La sociedad civil no debe asumir la organización de la consulta'

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, ha replicado que la sociedad civil no debe asumir la organización de la consulta alternativa prevista para el 9N si el TC la suspende, sino que quien tiene que hacerlo es el gobierno catalán.

"Esta consulta ha de ser convocada por el Govern. El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y todas las fuerzas sociales le apoyaremos, daremos el paso juntos, pero también lo ha de hacer el Govern", ha afirmado Forcadell a la emisora Catalunya Ràdio.