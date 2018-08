Política

Corrupción política

Cospedal dice que ya han hecho todo lo que podían ante la corrupción

Redacción

03/11/2014

Además, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha descartado realizar cambios en la estructura interna del partido.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido no se plantea cambios internos en la dirección nacional por la reacción ante los casos de corrupción y ha defendido que está actuando "con mucha claridad", adoptando "medidas contundentes". "El PP ha hecho todo lo que podía hacer, nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel", ha dicho.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Cospedal ha defendido que su formación "ha reaccionado como tenía que reaccionar", por ejemplo suspendiendo "muy rápido" de militancia a varios de sus miembros, y que sean jueces, fiscales y policías quienes investiguen los casos en los tribunales.

"Creemos que es muy importante frente a los que quiere arrumbar un sistema democrático, defender que el sistema democrático permite precisamente eso, la independencia de la Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la actuación en defensa de la legalidad de la Fiscalía general", ha añadido.

De esta forma ha respondido a las voces internas del partido que en privado piden a Mariano Rajoy tomar medidas internas para recuperar el pulso y reforzar la imagen de la formación tras los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a miembros del PP. Algunos de ellos, como el diputado madrileño y exdefensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, han reclamado públicamente un congreso extraordinario en enero por la regeneración del partido.

Al ser preguntada expresamente por esos posibles cambios en la estructura interna del PP, Cospedal ha asegurado que no se plantean. "Hasta ahora no se ha hecho ningún planteamiento en esa dirección que yo conozca. Sí he leído algunos artículos, pero no me ha llegado ninguna de esas opiniones", ha afirmado rotunda.