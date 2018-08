Política

PSOE

Alfonso Guerra anuncia que deja la política

Redacción

05/11/2014

El veterano diputado socialista ha anunciado que no volverá a presentarse en ninguna lista electoral. Fuentes del grupo socialista han asegurado que Guerra dejará su escaño en diciembre.

El veterano diputado socialista Alfonso Guerra ha anunciado hoy que no volverá a presentarse en ninguna lista electoral y que dejará la política después de llevar en el Congreso desde el periodo constituyente, en 1976.

Fuentes del grupo socialista han asegurado que Guerra dejará su escaño en diciembre, al concluir el actual periodo de sesiones.

Alfonso Guerra, también vicepresidente del Gobierno con Felipe González, y actual presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, ha comentado a los periodistas que esta era la última comisión en la que se sentaba y que en "ningún caso" formará parte de ninguna candidatura política en el futuro.

Intentó "no venir" al Congreso

En dos ocasiones, ha bromeado, intentó "no venir" al Congreso pero no le fue posible y terminó cediendo ante las presiones de algunos compañeros, pero esta vez nadie le apartará de su decisión, que -ha dejado claro- no tiene "nada que ver" con la nueva dirección en el PSOE, liderada por Pedro Sánchez.

Hace un año, ha explicado, le comunicó al anterior secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya no volvería a presentarse más y cuando el anterior líder socialista dejó su escaño en junio pasado, "inmediatamente" fue a verle y le dijo: "Me he adelantado".

Guerra, de 74 años, con su tono irónico tan habitual, ha señalado que lleva 50 años cotizando a la Seguridad Social, un tiempo más que suficiente y que seguro que "ninguno de ustedes", en alusión a los periodistas, "tal y como van las cosas", conseguirá ese tiempo de cotización.