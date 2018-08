Política

Pacificación

Fernández cree que el desarme debe producirse 'cuanto antes'

Redacción

11/11/2014

En su opinión, el hecho de que no se produzca el desarme 'tiene retenidas cosas muy importantes, avances importantes'.

El Secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, cree que "es absurdo" que el desarme de ETA no se produzca "cuanto antes" porque tiene "retenidos avances importantes". Además, ha considerado que no se puede cometer "la injusticia" de no reconocer a todas las víctimas, pero ha rechazado que se haga un 'totum revolutum' y ha defendido su tratamiento "específico".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Fernández ha manifestado que él no tiene datos de cuándo se producirá el desarme de ETA, pero ha mostrado su "convicción y certeza de que se debe producir cuanto antes".

"Y el hecho de que no se produzca, no hace más que producir perjuicios. Es como una página que no se termina de pasar y, que mientras no se pasa, tiene retenidas cosas muy importantes, avances importantes", ha indicado.

En su opinión, esto "perjudica al conjunto de la ciudadanía, de la política e incluso a la izquierda abertzale". "Y que no haya desarme es, desde luego, un obstáculo objetivo, pero también un pretexto para quienes quieren que esto no se mueva", ha apuntado. Por ello, ha señalado que, "quien tiene que activar el desarme tendría que tener en cuenta que, por un motivo o por otro, esta situación de impasse o de parálisis es absurda, no genera más que perjuicios y no tiene ningún sentido".



Memoria

Fernández ha destacado que "el trabajo sobre el pasado" en procesos como el vasco "es lo más difícil" porque es "lo que más nos duele y lo que nos divide". "La manera de interpretar lo que nos ha ocurrido es siempre costosa y difícil", ha añadido.

A su juicio, en la celebración del Día de la Memoria este lunes "ha habido menos crispación" que en ediciones anteriores. "Ir normalizando este tipo de situaciones va a abrir paso en el futuro a espacios de entendimiento y acuerdo mayor", ha apuntado.