Ronda de contactos de Mas

ERC pide a Artur Mas que convoque unas plebiscitarias 'cuanto antes'

Redacción

13/11/2014

El president catalán se ha reunido este jueves con las formaciones proconsulta.

El president de la Generalitat, Artur Mas, se ha reunido este jueves con los partidos que defienden la consulta catalana, tras la celebración del 9-N.

Así, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado tras reunirse con Mas que tienen "sintonía" para continuar el proceso soberanista, pero le ha confirmado que ERC no tiene ninguna intención de apoyar los Presupuestos catalanes de 2015.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, ha explicado que esta sintonía no se traduce por ahora en ningún acuerdo concreto, sino en que uno respeta y comprende las posiciones del otro y viceversa: "Ha habido sintonía en el sentido de que entendemos mutuamente los argumentos que tenemos".

Así, a falta de seguir la ronda de contactos con otros partidos, Mas no encontrará en ERC el socio para aprobar las cuentas --apoyo que ERC sí dio en las de 2014--, ya que Junqueras considera que son unos "presupuestos inviables" por las condiciones de extrema austeridad que, a su juicio, el Estado condena a Cataluña.

Junqueras ha pedido a Artur Mas unas elecciones plebiscitarias "cuanto antes" y ha condicionado una posible lista unitaria a concretar el objetivo de la independencia y los mecanismos para alcanzarla, así como un calendario sobre el proceso a seguir.



Unos comicios de carácter plebiscitario, ha argumentado el presidente de ERC, que son "necesarios" para "dar un paso adelante" tras la consulta alternativa del pasado 9 de noviembre, con el objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña.



Para poder consensuar una candidatura unitaria, Junqueras ha puesto el acento en tres premisas: "Qué es lo que se quiere conseguir, cómo lograrlo y cuándo".

PSC: 'Mas no ha decidido aún sobre plebiscitarias'

También se ha reunido con Mas el líder del PSC, Miquel Iceta, quien ha señalado que tiene la sensación de que Mas aún "no tiene tomada una decisión" sobre unas posibles elecciones anticipadas en clave plebiscitarias, y le ha pedido diálogo tanto en Cataluña como "hacia fuera".

"El PSC cree que hay que abrir un escenario de diálogo hacia adentro y hacia afuera de Cataluña. Le he dicho que Cataluña necesita más diálogo entre las fuerzas políticas, más capacidad de acuerdos, más estabilidad y no unas anticipadas", ha dicho en declaraciones tras la reunión de cerca de una hora en el Parlament.

Al ser preguntado sobre qué sensaciones le ha transmitido el presidente sobre ese posible avanzamiento electoral, Iceta ha recordado que "solo le corresponde a él", pero ha añadido: "Espero que el president me lo disculpe, pero me da la sensación que, a día de hoy, no tiene una decisión tomada sobre esta cuestión".

La CUP urge elecciones "inmediatas"

Por su parte, el diputado de la CUP David Fernández ha pedido elecciones "inmediatas" y de "carácter constituyente" para avanzar hacia una "república catalana", pero le ha trasladado a Mas que su partido rechaza sumarse a una lista unitaria con CiU porque discrepa de sus políticas sociales.

"La CUP apuesta por una lista amplia y unitaria pero desde la izquierda transformadora, radical y alternativa", ha apuntado Fernández, quien ha subrayado que la independencia es un instrumento "para cambiarlo todo".

ICV: Unas elecciones no sirven como consulta

El líder de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Herrera, y el portavoz adjunto ecosocialista, Joan Mena, han advertido a Mas de que unas elecciones no pueden servir como alternativa a la consulta sobre el futuro de Cataluña.

"No son unas elecciones al Parlament las que pueden dilucidar la consulta que pedimos", han afirmado tras reunirse con Mas, a quien han reclamado que impulse una estrategia a nivel estatal, europeo e internacional para buscar aliados que apoyen el 'derecho a decidir' de los catalanes.

Unió aboga por agotar la legislatura

El secretario general de Unió, Ramon Espadaler, ha abogado por agotar la legislatura, aunque "no de cualquier manera" ni a "cualquier precio", y ha asegurado que no ha hablado con el president, de elecciones anticipadas ni de una lista unitaria soberanista.

Preguntado por una posible candidatura unitaria, Espadaler ha insistido en que no se ha puesto "sobre la mesa", pero ha subrayado que hay "voces" de otras formaciones políticas que no estaban "por la labor de las listas de país", por lo que ha apostado por no "especular" de una cuestión que "formalmente no está sobre la mesa".