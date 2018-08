Política

Pedro Sánchez pide un gesto de Rajoy con la Generalitat

Redacción

21/11/2014

El secretario general del PSOE pide a Rajoy que atienda los 23 propuestas que Mas puso sobre la mesa este verano, para iniciar un acercamiento.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que haga un "gesto" y atienda las 23 propuestas que la Generalitat puso sobre la mesa este verano. Asimismo, solicita que mantenga una reunión a tres -con él y con el president, Artur Mas-, para restablecer el diálogo.

"Creo que va siendo hora de que el presidente del Gobierno dé solución y respuesta a esos 23 puntos de la Generalitat como medida a corto plazo", ha señalado en declaraciones a los medios después de reunirse con representantes sociales y económicos catalanes en Barcelona.

El líder socialista ha apuntado que este gesto sería un primer paso al que tendría que acompañar, "a medio plazo", la apertura de negociaciones para reformar la Constitución. "No es tiempo de tribunales, no es tiempo de querellas, no es tiempo tampoco de cartas ni de monólogos cruzados", ha sostenido Sánchez, que ha reivindicado la vía política como alternativa a la judicial, ya que alerta de que la última "empeora aún más el problema", en alusión a la querella contra Mas.

En este sentido, ha pedido a Rajoy que le convoque a una reunión a tres con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para abordar el debate catalán: "Ya se lo pedía hace semanas".