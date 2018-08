Política

UPN

Alberto Catalán, cuarto candidato para suceder a Yolanda Barcina

Redacción

24/11/2014

El actual presidente del Parlamento navarro se une a José Javier Esparza, Juan Ramón Rábade y Amelia Salanueva en la carrera por liderar la lista electoral de UPN.

UPN ha dado por concluido el plazo para presentar candidaturas para encabezar la lista de UPN en las elecciones forales de 2015, después de que la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, anunciara que no optará a la reelección.

Finalmente, son cuatro las candidaturas presentadas para suceder a Barcina. Las dos últimas que se han dado a conocer han sido las del actual presidente del Parlamento navarro,Alberto Catalán, y la de la senadora Amelia Salanueva, que se unen así a las del consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, José Javier Esparza, y el director del Hospital de Tudela, Juan Ramón Rábade.

Catalán ya presentó su candidatura a la presidencia del partido en el último congreso de UPN, en el que Yolanda Barcina ganó por un 51,5 % de los votos frente al 47,7 % que sacó el presidente del Parlamento.

Barcina anunció el pasado día 10 que no encabezará la lista de UPN en las elecciones forales y que por lo tanto no optará a su reelección como presidenta del Ejecutivo foral. La dirigente regionalista se mostró dispuesta, no obstante, a ser parlamentaria "si así lo consideran el partido y el comité de listas".

El Comité de Listas tiene previsto remitir al Consejo Político las candidaturas presentadas para que el día 29 este órgano elija a la persona que encabezará la lista de UPN en las elecciones autonómicas, así como en las municipales de Pamplona/Iruña y Tudela.

Catalán: 'Lo que decida UPN estará bien decidido'

Alberto Catalán ha señalado que afronta "con responsabilidad y humildad" su aspiración a encabezar la lista de UPN, aunque también ha afirmado que lo que decida su partido "estará bien decidido".

En ese sentido, ha asegurado que apoyará a la persona que salga finalmente elegida por el sistema que su partido "considere que tiene que ser".

No obstante, se ha mostrado de alguna manera partidario del sistema de primarias al defender una apertura de todos los partidos políticos, no solo de UPN, por motivos de "transparencia y participación" y al considerar "oportuno" la búsqueda de fórmulas que permitan que el afiliado pueda ser consultado para, de esta forma, decidir las cosas importantes "entre todos".

Barcina descarta primarias

En cualquier caso, la propia Barcina ha zanjado la discusión sobre la elección del candidato regionalista mediante el sistema de primarias al asegurar que este procedimiento ya quedó desechado en la Asamblea General celebrada el pasado 8 de junio.

"La asamblea de UPN se ha pronunciado en el mes de junio con un 96 % de los votos sobre cuál es el procedimiento y lo que tiene que hacer esta presidenta es cumplir el mandato de los afiliados", ha señalado a los periodistas antes de entregar, en el Palacio de Navarra, los Galardones de Juventud 2014.