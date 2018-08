Política

Proceso catalán

Duran acepta dialogar sobre unas plebiscitarias con lista única

Redacción

26/11/2014

Sin embargo, el líder de UDC no es muy optimista respecto a la propuesta de Mas, alegando que otros partidos 'muy fácilmente dirán que no'.

El l¿r de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, se ha mostrado hoy dispuesto a escuchar y a dialogar sobre la propuesta del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de convocar elecciones, siempre que sean elecciones plebiscitarias, y de concurrir con una lista ¿nica soberanista.

Duran ha recordado que la apuesta de su partido no es por la independencia, sino por la confederaci¿strong>, y, aunque ha mostrado "estar abierto al di¿go, ha asegurado que su prioridad es "garantizar la estabilidad pol¿ca y la gobernabilidad".

Duran se ha pronunciado as¿n una entrevista en TVE y posteriormente en los pasillos del Congreso, donde ha advertido de que no es lo mismo concurrir en una lista ¿nica de fuerzas partidarias de la independencia que en una coalici¿e CiU con ERC.

En este sentido, ha dicho que no es muy optimista respecto a la propuesta de Mas, "no por ¿ sino porque otros partidos, no simplemente ERC, muy f¿lmente dir¿que no".

Tambi¿importa, ha a¿do, el modelo de sociedad por el que se quiere trabajar y el contenido ideol¿o del programa, no s¿el proyecto independentista.

El responsable de UDC ha recalcado que el adelanto electoral s¿tiene sentido "si se pretende hacer lo que no se pudo hacer legalmente", en referencia a la consulta soberanista, y ha insistido en que es necesario ver qu¿esponden el resto de los actores implicados.

Duran, que ha considerado "exagerado" que se volvieran a convocar elecciones "con una situaci¿con¿a en la que todav¿no se percibe la mejor¿general", ha se¿do que habla frecuentemente con Mas y no ve la "ruptura inmediata de CiU como algunos lo se¿n".

El l¿r de Uni¿ue tambi¿ha reconocido tener contactos "con cierta frecuencia" con el presidente del Gobierno, ha dicho que Mariano Rajoy "lo ¿nico que dice es no" a Mas y "no pone ning¿n planteamiento encima de la mesa", mientras que "por lo menos el PSOE pone uno que es la reforma de la Constituci¿