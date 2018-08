Política

Presupuestos de Araba

El PNV anuncia una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Araba

Redacción

08/12/2014

Esta enmienda a la totalidad del PNV se suma a las que ya han anunciado EH Bildu y el PSE-EE. La Diputación de Araba llevará este martes a consejo de Gobierno la retirada del proyecto de Presupuestos.

Noticias (1) La Diputación de Álava presenta un presupuesto de 425 millones

El PNV ha anunciado este que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Diputación de Araba para 2015 y ha exigido al diputado general, Javier de Andrés (PP), que "no sea cobarde" y que no los retire para que pueda haber un debate en las Juntas Generales.

El portavoz del PNV en la Cámara foral, Ramiro González, ha dado a conocer la decisión de este grupo de pedir la devolución del proyecto al Gobierno alavés y ha insistido en que si De Andrés decide retirar el proyecto ante la falta de apoyos es "por miedo al debate".

Esta enmienda a la totalidad del PNV se suma a las que ya han anunciado EH Bildu y el PSE-EE. El PNV anunció el viernes pasado que las negociaciones con el PP para reeditar el pacto presupuestario del año pasado se habían cerrado sin acuerdo.

González ha explicado hoy que pese a que su partido es partidario de que las instituciones tengan presupuestos para hacer frente a la crisis y potenciar el empleo, en el caso de Álava ha sido imposible llegar a un acuerdo porque el proyecto no contempla un verdadero plan de reactivación económica y por el empleo con una dotación económica suficiente.

Además, González ha denunciado que el PP ha incumplido el acuerdo presupuestario de 2014 en materias como el fomento del euskera, donde solo se ha ejecutado el cincuenta por ciento de lo acordado, y que lo ha modificado sin consenso por un importe de unos ocho millones de euros.

A esta falta de "confianza", el portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava ha añadido que el proyecto del gabinete de De Andrés contempla créditos de compromiso para inversiones en la próxima legislatura por importe de 200 millones de euros cuando, ha recordado, el próximo mes de mayo hay elecciones.

"De Andrés, consciente de que no va a seguir gobernando, quiere condicionar al próximo Gobierno foral y el PNV no lo va a consentir", ha advertido González quien ha acusado al Ejecutivo del PP de no tener "ni ideas ni proyectos" porque está "completamente agotado".

Retirada del proyecto de Presupuestos

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con alguno de los grupos de la oposición para sacar adelante las Cuentas, la Diputación foral de Álava llevará este martes al consejo de Gobierno la retirada del proyecto de Presupuestos 2015 de la institución foral.

Esta decisión se adoptará en la reunión del consejo de Gobierno, en cuyo orden del día aparece la retirada del proyecto de norma foral de ejecución presupuestaria para 2015. Este punto estaba incluido ya desde este pasado viernes.