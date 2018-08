Política

'Lo de Aretxabaleta es solo una de las irregularidades detectadas'

29/01/2015

Sin embargo, Javier de Andrés ha admitido que la de Aretxabaleta es la de mayor cuantía (955.952 euros).

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha asegurado que la desaparición de 955.952 euros de la cuenta bancaria del Concejo de Aretxabaleta tan sólo es una de las "numerosas irregularidades" que se han descubierto en los últimos años en varias juntas administrativas del territorio alavés, aunque ha precisado que se trata del descubierto de mayor cuantía.

De Andrés, en declaraciones a los periodistas tras una comparecencia en el Parlamento Vasco, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión del Tribunal de Cuentas de abrir una investigación por la retirada "no justificada" 955.952 euros de la cuenta de la Junta Administrativa de Aretxabaleta, una pequeña población perteneciente al municipio de Vitoria-Gasteiz.

Estas disposiciones de fondos de la Junta Administrativa -el órgano de gobierno de los concejos-- se habrían producido entre 2004 y 2013.

"El dinero no está; si se ha robado o no es algo que corresponde determinar a los tribunales", ha manifestado. El diputado general ha reconocido que aunque es "el más grave", este no es el único caso de descubiertos detectados en las cuentas de juntas administrativas del territorio alavés.

Javier De Andrés ha asegurado que se han descubierto "numerosas irregularidades" en varias juntas, pero que en la mayor parte de los casos, las sumas desaparecidas no pasaban de los 100.000 euros. Además, ha explicado que la mayoría de los descubiertos ya han sido repuestos, al reintegrarse a las cuentas correspondientes el dinero desaparecido.

De hecho, ha asegurado que, desde que estaba en la oposición, el PP de Araba ya presentó diversas iniciativas ante las "denuncias" de varios vecinos por las "cosas extrañas" que se estaban produciendo en la Junta Administrativa de Aretxabaleta.

Según ha explicado, una vez que el PP accedió al Gobierno foral tras las elecciones de 2011, identificó las "irregularidades" y ayudó a la nueva Junta Administrativa a llevar el caso ante el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que a su vez lo derivó al Tribunal de Cuentas del Estado.