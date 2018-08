Política

Fernández dice que el PP le pidió que 'buscara trabajo' a Cabieces

David Pérez | eitb.eus

06/02/2015

Atribuye la contratación del bufete del exdelegado del Gobierno español a una "ley no escrita" de compensar a personas que han estado "en la primera línea de la lucha antiterrorista".

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha asegurado ante la Fiscalía que el PP le solicitó que "buscara un puesto de trabajo" al exdelegado del Gobierno español en Euskadi Mikel Cabieces por su implicación en la lucha antiterrorista.

En una insólita nota en la que da cuenta detalladamente de lo declarado ante el Ministerio Público, Fernández ha explicado que esta práctica de ayudar a personas "que han estado en la primera línea de la lucha antiterrorista" es una "ley no escrita que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años".

En ese sentido, el expresidente de Kutxabank ha citado como "ejemplos" a Paulino Luesma y Enrique Villar, que tras ser ambos delegados del Gobierno central en Euskadi estuvieron en la Embajada de España en Lisboa. También ha citado a Juan Mari Jáuregui, exgobernador civil de Gipuzkoa asesinado por ETA, que, tras su paso por ese puesto, comenzó a trabajar en Aldeasa, empresa vinculada a AENA.

La fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adan, ha tomado declaración esta mañana a Fernández y Cabieces dentro de las diligencias de investigación abiertas por una denuncia presentada por la propia Kutxabank, después de detectar que la entidad había realizado pagos por valor de 240.000 euros a un bufete de abogados vinculado al exdirigente socialista.

"¿Qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista? Supongo que lo mismo que hice yo, y que han hecho antes de mí muchas personas y muchas empresas e instituciones en situaciones parecidas a la mía", empieza el comunicado remitido a los medios por Fernández, después de declarar ante la Fiscalía.

Según su relato, a principios de 2012 "un líder del PP", partido que en ese momento sostenía el Gobierno Vasco del lehendakari socialista Patxi López y que estaba recién llegado a la Moncloa, le llamó para "solicitar la colaboración de Kutxabank para buscarle un puesto de trabajo" a Mikel Cabieces. En la misma llamada, este dirigente popular, al que no identifica, le informó de que "venía siendo práctica habitual, a modo de política de Estado respetada por todos los gobiernos, que las personas vinculadas a Interior y lucha antiterrorista, como el caso del delegado del Gobierno en Euskadi, se les posibilitara alguna salida laboral".

Continúa el expresidente de Kutxabank que "era justo que colaboráramos en la búsqueda de una solución lícita y sin perjuicio para Kutxabank", ya que "había un interés legítimo y una larga tradición" de buscar trabajo a implicados en la lucha antiterrorista.

Por ello, trasladó la solicitud al "responsable de RRHH de Kutxabank", y éste le propuso "contactar con un despacho de abogados con el que ya teníamos un acuerdo de iguala". "Tras las gestiones pertinentes se me informó de un acuerdo al que di mi conformidad", añade.

En enero de 2015, alejado ya de Kutxabank, el nuevo presidente de la entidad, Goyo Villalabeitia, advirtió a Fernández de que había sido informado del acuerdo con el bufete de Cabieces. "Le respondí al instante que Kutxabank había sido mi obra, que no existía irregularidad alguna y me indicase el importe exacto para abonarlo porque Kutxabank y su gente (trabajadores y clientes) representaban para mí algo muy especial". "Por la tarde, se me comunicó la cifra exacta y a la mañana siguiente, por los motivos citados, hice el abono de esa cantidad", subraya.

En este contexto, ha aseverado que tras la denuncia impulsada por Kutxabank "hay una voluntad explícita de atentar contra mi honor", y ha deducido que Villalabeitia no pretendía "arreglar nada, sino todo lo contrario, aunque, de paso, se causara un daño reputacional evidente a Kutxabank".

Una operación "absolutamente legítima"

En declaraciones a los medios tras declarar ante la Fiscalía y antes de remitir la citada nota, Fernández ha mostrado una "indignación notable" y ha defendido que la operación fue "absolutamente legítima".

Además, ha insistido en que, una vez que se concluyan estas actuaciones, emprenderá acciones legales, aunque no ha aclarado contra quién.

El expresidente de Kutxabank ha subrayado que la operación "no ha ocasionado ningún tipo de daño" a la entidad. "En el improbable supuesto de que, sin perjuicio de ser legítima, hubiera ocasionado algún daño, tardé yo exactamente una tarde en reponerlo", ha insistido.

Por lo tanto, ha advertido de que no va a admitir "lecciones de nadie en relación con Kutxabank". "Kutxabank lo hice yo, lo creé yo, lo peleé yo y lo dejé siendo el banco más solvente de España", ha apostillado.

Por su parte, Mikel Cabieces, que se dio de baja en el PSE-EE tras conocerse los hechos, no ha querido hacer manifestaciones tras declarar ante la Fiscalía y se ha limitado señalar que "es tiempo judicial".