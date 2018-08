Política

Compra de preferentes

Absuelven al excalde de Egüés juzgado por malversación y prevaricación

Redacción

12/02/2015

Josetxo Andía había sido juzgado por los delitos de malversación y prevaricación por la compra con dinero público de participaciones preferentes.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha absuelto al exalcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés Josetxo Andía de los delitos de malversación y prevaricación de los que era acusado por la compra con dinero público de participaciones preferentes por importe de 100.000 euros.



En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados sostienen que los hechos no son constitutivos de un delito de malversación, ya que no se ha acreditado que el procesado destinase caudales públicos a usos ajenos a su función, ni que los desviara de su destino, ni que realizara un uso indebido del dinero.



La Audiencia explica que no existe una norma pública que prohíba la adquisición de productos financieros para obtener una mayor rentabilidad del capital social y destaca que la compra de participaciones preferentes no ha sido considerada contraria a la ley por parte del Tribunal de Cuentas