Erkoreka: 'Si existen responsables en Hiriko, serán empresas ayudadas'

17/02/2015

Según Erkoreka, de haber "responsables criminales" en el caso Hiriko, serían los responsables de las empresas que recibieron los fondos púlblicos para el fallido proyecto.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que, si existen "responsables criminales" en el caso del proyecto fallido Hiriko serían los "responsables de las empresas" que recibieron los fondos públicos y ha defendido la "regularidad jurídico administrativa" de los ayudas concedidas por el Ejecutivo autónomo al proyecto.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka, acompañado de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se ha referido a la querella criminal presentada por la Fiscalía de Araba contra promotores del proyecto de vehículo eléctrico Hiriko.



El portavoz ha puntualizado que los "destinatarios" de esa querella son las personas responsables de las empresas del consorcio. "Los posibles protagonistas de esas acciones, los responsables criminales, de existir en relación con esas imputaciones, serían las personas responsables de esas empresas que recibieron esos y otros fondos", ha añadido.



El portavoz del Gobierno vasco ha defendido la "regularidad jurídico administrativa" de los fondos que salieron del Ejecutivo en relación con este proyecto porque, "de todo lo demás, no puede dar cuenta".



Por su parte, Tapia se ha limitado a referirse a las ayudas que el proyecto percibió del Gobierno vasco (2,6 millones de euros), como consecuencia de la presentación de un proyecto de investigación a la convocatoria Etorgai de 2010. "Tenía ayudas a los largo de los años 2010, 2011 y 2012", ha puntualizado.

En este sentido, el Gobierno Vasco no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas al proyecto Hiriko.

En concreto ha indicado que en 2010 se otorgaron 817.128 euros; en 2011, 906.046 euros y en 2012, 927.229 euros. En este último ejercicio no se ejecutaron 160.000 euros al no haberse cumplido con alguno de los hitos marcados en el proyecto, ha explicado la consejera.



Tapia ha insistido en que se ha hecho un "seguimiento exhaustivo de este proyecto" y de las ayudas concedidas, ha indicado que las cuentas están "auditadas" y que no han encontrado "ningún problema"

