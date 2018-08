Política

Elecciones de mayo

'El tiempo del PP se acabó,con el PNV Araba volverá a liderar Euskadi'

Redacción

07/03/2015

Urkullu ha participado hoy en un acto electoral en Vitoria donde se ha presentado la candidatura del PNV a las Juntas Generales de Araba

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido hoy de que "el tiempo del PP se ha acabado" en Araba y se ha mostrado convencido de que con el PNV, "Araba va a volver a liderar Euskadi" y a recuperar su carácter de "vanguardia".

Urkullu ha participado hoy en un acto electoral en Vitoria-Gasteiz donde se ha presentado la candidatura del PNV a las Juntas Generales de Araba, que encabeza Ramiro González, su actual portavoz en la cámara foral.

El lehendakari ha trasladado su apoyo a González y a su equipo y ha opinado que este territorio "necesita un cambio para crecer".

Urkullu ha advertido de que el compromiso del PP con Araba "es cero" y ha recordado que "las principales infraestructuras para la modernización en este territorio están impulsadas y financiadas por el Gobierno Vasco".

También se ha referido a las promesas que el PP hizo hace cuatro años y ha criticado que "prometió lo que no está escrito" pero a la hora de la verdad, ha subido los impuestos en vez de bajarlos, no ha terminado las obras del TAV, no ha incrementado las inversiones en Araba, ha dicho no al aeropuerto de Foronda, al soterramiento del tren y ha ralentizado el proyecto logístico de Arasur. En cambio, mientras "aplazan y retrasan" proyectos logísticos en Araba, "invierten e impulsan Zaragoza y Burgos".

En lo que respecta a Treviño, el lehendakari ha reprochado al PP que no conceda autonomía a la ciudadanía de Treviño. En este punto, ha anunciado que el próximo viernes recibirá al diputado general de Araba, Javier de Andrés, para hablar del enclave de Treviño y de sus aspiraciones de integrarse en este territorio.

Por otro lado, ha denunciado que "el PP no quiere asumir la oportunidad del nuevo tiempo de paz y convivencia" y ha recordado que "ni siquiera ha comenzado las obras del Memorial de las Víctimas" en Vitoria.

Por último, ha reconocido que "le duele" la imagen "negativa y retorcida" que se proyecta últimamente de Vitoria-Gasteiz debido al "legado del PP" y ha advertido de que la capital alavesa "siempre ha sido sinónimo de solidaridad". "Hay que recuperar su buen nombre y el del territorio", ha emplazado a González.

El candidato del PNV a diputado general de Araba, Ramiro González, ha advertido de que "la próxima legislatura va a ser decisiva para Álava" y se ha comprometido a sacar a este territorio de la situación de "letargo" en la que le ha dejado el PP. Ha opinado en estos últimos cuatro años de gobierno popular, Álava se ha quedado atrás debido a la falta de iniciativas y ha anunciado que si el PNV vuelve a gobernar esta institución trabajará "desde el primer día" para recuperar el pulso económico de Álava y para reducir el desempleo.