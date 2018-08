Política

Oleguer y Josep Pujol desvinculan sus negocios de su familia

09/03/2015

Oleguer y Josep Pujol, hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, han desvinculado hoy sus negocios e inversiones del patrimonio de su familia y han negado haber aprovechado la figura de su padre para obtener beneficios y contratos de la administración pública.

Oleguer y Josep Pujol, junto a su hermana Mireia -que se ha negado a declarar-, han cerrado hoy la ronda de comparecencias de su familia ante la comisión del Parlament que investiga el origen de la fortuna que los Pujol mantuvieron oculta en el extranjero, un asunto del que no han dado más detalles aduciendo que ya está "totalmente explicado".

Tanto Oleguer, imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional, como su hermano Josep -el único de los siete hermanos que no tiene causas abiertas- han asegurado que, en relación con el legado, están al día con Hacienda, aunque solo el primero de ellos ha aclarado que regularizó sus fondos de Andorra acogiéndose a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP.

Josep Pujol: "No diré si me acogí o no a la amnistía?

Por el contrario, su hermano Josep, que ha declarado por videoconferencia desde los Estados Unidos, donde está afincado, no ha querido despejar las dudas sobre las circunstancias en que repatrió su parte del supuesto legado: "No diré si me acogí o no a la amnistía. Quizá lo regularicé antes".

Ambos hermanos han cuestionado la decisión de su padre de aceptar el legado de su abuelo Florenci. Mientras Oleguer Pujol ha reconocido que Jordi Pujol "tendría que haber renunciado" en nombre de sus hijos, su hermano Josep ha ironizado: "Quizás podría haber ido con una furgoneta, coger el dinero y dejarlo ante la sede de la Cruz Roja en Ginebra, quizá sí".

Oleguer Pujol, que fue detenido el pasado mes de octubre por la Policía Nacional, ha asegurado que los casi 3.000 millones de euros que ha movido en las operaciones inmobiliarias que investiga la Audiencia Nacional no le pertenecen, ni a él ni a su familia, sino que son de fondos institucionales e inversores internacionales de prestigio.

En la misma línea se ha defendido Josep Pujol Ferrusola, ante las preguntas planteadas por los diputados de la oposición sobre la relación de algunas de las empresas que ha dirigido -como Europraxis o Indra- con la contratación pública durante los gobiernos de su padre.

"No es una mafia en absoluto"

Tras recalcar que su familia "no es una mafia en absoluto" porque "cada uno ha ido por libre y se lo ha montado como ha podido", Josep Pujol ha señalado que "si quisiera hacer tráfico de influencias, no sabría ni por dónde empezar".

Por su parte, Mireia Pujol se ha convertido en la única de la familia del expresidente catalán que se ha resistido a responder a la oposición, tras acogerse a su derecho a no declarar, que solo ha roto para protestar ante las preguntas del diputado de C's Carlos Carrizosa: "Ellos son ellos y yo soy yo", ha dicho.