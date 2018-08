Política

Inauguración en Gasteiz

EH Bildu ve 'propagandística' la inauguración del Memorial de Víctimas

Redacción

24/03/2015

Peio Urizar afirma que la inauguración del Centro Memorial de Víctimas de Gasteiz es un "acto hecho a medida" por el Gobierno español para "introducirlo en la precampaña".

El parlamentario de EH Bildu y secretario general de EA, Pello Urizar, ha afirmado que la inauguración de las obras del Centro Memorial de Víctimas en Vitoria-Gasteiz es "un acto hecho a medida" por el Gobierno de Mariano Rajoy "para introducirlo en la precampaña y sin demasiada credibilidad".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Urizar ha manifestado que ha habido una "intencionalidad clara de no realizarlo en conjunto con ninguna institución ninguna formación ni con ningún agente vasco".

Por ello, considera que tiene "más una finalidad propagandística que otra cosa". Además, cree que "no debe cerrarse" el tema de víctimas clasificando a unas "de primera" y a otras "de segunda".

Pello Urizar ha vuelto a reclamar la creación de 'comisión de la verdad' para aclarar "todo aquello que todavía no se conoce". "Y ahí hay todavía voluntades nulas para determinar cosas que no se saben, porque hay casos de atentados de ETA que no están aclarados, pero también los habría de los aparatoS del Estado, y haY unos intereses del Estado para no aclararlo", ha añadido.

Por otro lado, Unai Urruzuno EH Bildu ha acusado al Gobierno del PP de "despreciar la realidad de cientos de víctimas provocadas por la violencia ejercida por los aparatos del Estado", ante la inauguración del Centro Memorial de Víctimas.



A su juicio de Urruzuno, el Ejecutivo del PP pretende "instaurar un relato parcial que pretende ignorar y despreciar la realidad de cientos de víctimas provocadas por la violencia ejercida por los aparatos del Estado".