Último pleno de Barcina: 'Me voy con la sensación del deber cumplido'

Redacción

26/03/2015

Asegura que ha sido una legislatura "muy peculiar", pero que deja Navarra "en mejores coindiciones, comparada con el resto de España".

La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, afronta hoy el último pleno de la legislatura, y el último como parlamentaria, con la "sensación del deber cumplido", de haber trabajado por los ciudadanos en una legislatura "muy peculiar".

Aunque será desde el Gobierno cuando realice un balance más exhaustivo de la legislatura, momentos antes de participar en el último pleno del Parlamento ha manifestado a los periodistas que ésta ha sido una legislatura "muy peculiar, especial, donde ha habido más leyes aprobadas quizás de una forma más tensa, con muchísimos recursos en un sentido y en otro".

Ha subrayado que al término de esta legislatura Navarra se encuentra, "ante lo que de verdad preocupa al ciudadano, en mejores condiciones comparada con el resto de España" y en este sentido ha aludido a datos económicos y de empleo y de cumplimiento de objetivo de déficit.

Ha precisado que "siempre quedan cosas pendientes" y como presidenta ha asegurado que le hubiese gustado que el paro en la Comunidad foral "no solo fuese el más bajo de España por debajo del 15 %, sino que estuviese en los datos del inicio de la crisis”.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSN, Santos Cerdán, ha sostenido que la legislatura que ahora termina ha sido una legislatura "perdida para Navarra y para los ciudadanos de la Comunidad foral".

El portavoz socialista ha remarcado que "empezó con mal pie, con un pacto de Gobierno que incumplió UPN, que se apropió de unos votos que no eran suyos, que eran del PSN".

A eso ha añadido que el Gobierno de UPN ha aguantado toda la legislatura en solitario sin ser capaz de sacar adelante los presupuestos, "incapaz de negociar y acordar con ninguna formación política".

El portavoz parlamentario de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, también se despide del Parlamento foral. Según ha manifestado, se va con la "sensación de haber trabajado y mantenido los principios y la honradez" en todo lo que ha hecho en la Cámara y lo hace tras una legislatura en la que ha observado "pasos positivos".

Zabaleta abandona la primera línea con "un grado de satisfacción" y el convencimiento de que "la política merece la pena, es un quehacer digno, si se hace con absoluta dignidad"."La oposición es un quehacer digno en la política e imprescindible y eso me ha tocado hacer a mí en esta casa en veinte años, oposición, y lo he hecho con la mejor voluntad posible. Me voy con la sonrisa, ni más rico que antes, pero sí tan alegre", ha sostenido al respecto.

En relación con la legislatura que acaba ha apuntado que se ha constatado que "Navarra necesita una modificación de Gobierno, un cambio que represente a la mayoría de los navarros, que responda a los intereses principales de Navarra". Sin embargo, ha reconocido que a la hora de hacer balance "hay muchos datos positivos", y ha puesto como ejemplo las leyes "progresistas" que va a aprobar hoy el parlamento foral y los pasos dados en torno al euskera.

El parlamento foral aprueba la ley contra la violencia hacia las mujeres

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado una nueva ley foral contra la violencia hacia las mujeres y el "pago inmediato" del 24 % de la extra no abonada a los empleados públicos en diciembre de 2012.

El pleno ha aprobado por unanimidad una nueva ley foral contra la violencia hacia las mujeres que busca mejorar la prevención, dar una atención integral para favorecer su autonomía, y considera como víctimas también a los hijos. La norma incide en la mejora de la formación y coordinación de los profesionales que trabajan en los distintos ámbitos relacionados con la violencia de género (educativo, sanitario, servicios sociales), hace hincapié en las actuaciones preventivas de índole educativo y plantea el fomento de una serie de medidas tendentes a optimizar la protección de las víctimas, también en las vertientes económica y de acceso a vivienda.

En ese sentido, para hacer efectiva la atención integral a las víctimas de violencia de género se contempla la creación de una Cartera de Servicios que, en el plazo un año, deberá incluir una relación derechos y prestaciones garantizados.

Por otra parte, el pleno del Parlamento de Navarra también ha acordado el "pago inmediato" del 24 % de la extra no abonada a los empleados públicos en diciembre de 2012 pero sin intereses. La diferencia de criterio fundamental entre los grupos ha sido el abono a los empleados públicos de los intereses por del 24 % de la extra no pagada en diciembre de 2012, algo aprobado a principios de año y hoy suprimido mediante una enmienda in voce firmada por todos los grupos salvo el PSN.

