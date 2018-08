Política

Prieto dice que el PSE contrató su empresa 'por razones de seguridad'

AGENCIAS | REDACCIÓN

14/04/2015

La Fiscalía vasca analiza una denuncia contra el socialista Txarli Prieto, por la supuesta adjudicación de unas obras en sedes del PSE-EE a una empresa participada por él.

El parlamentario vasco y ex secretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, ha afirmado hoy que este partido encargó varias obras a una empresa suya por razones de "seguridad y "confianza", dado que se trataba de trabajos relacionados con ataques terroristas.



La Fiscalía vasca está estudiando una denuncia "anónima" contra Txarli Prieto por la supuesta adjudicación de obras en sedes del PSE-EE a una empresa participada por él cuando era secretario general de los socialistas alaveses.



En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, donde ha participado en una reunión del grupo parlamentario del PSE con la ejecutiva de este partido, Prieto ha reconocido que el Partido Socialista de Álava contrató con la empresa Escoiba obras en diferentes sedes "durante más de 15 años" con "absoluta normalidad" y ateniéndose "a los criterios que se pedían".



Ha especificado que estuvo vinculado a Escoiba, que llevaba junto a un socio y de cuya "gestión" de encargaba, entre los 1992 y 2012, y ha señalado que empezó a dedicarse a la política profesional en 2009, por lo que hubo un "pequeño tiempo de solapamiento" en el que "se cruzan las dos actividades".

Prieto ha asegurado que Escoiba hizo obras, "al igual que otras empresas", ante "atentados" terroristas cometidos contra sedes del PSE-EE de Álava, y ha afirmado que "era la empresa de urgencia y de confianza a la que se acudía y que daba esa seguridad al partido en esa delicada situación".



"No parecía muy razonable que sedes que estaban expuestas a la inseguridad por la acción del terrorismo alegremente quisieran contratar con quien no tuvieran confianza", ha añadido.



Se ha puesto "a disposición de la fiscalía" para aclarar este "desagradable" asunto "en el menor tiempo posible".

'Absolutamente ético'



Sobre si le parece ético que una empresa suya contratara obras con el PSE de Álava cuando era secretario general, Prieto ha dicho: "Lo que no me parece ético es que hayamos tenido que estar en plena democracia trabajando por la seguridad de nuestras sedes porque las atacaban, ni que yo tuviera que ir escoltado por la Ertzaina y las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer el seguimiento de esas obras".



Ha resaltado que el PSE de Álava podría contratar "perfectamente" a Escoiba y ha dicho que le parece "absolutamente ético tener una actividad profesional y atender a los clientes", en este caso su partido.



Prieto ha asegurado que de la actividad de Escoiba estaban al tanto no solo el PSE-EE de Álava, sino el Partido Socialista de Euskadi y el PSOE, que era el que "gestionaba estos recursos y luego los distribuía".



Txarli Priero ha señalado que, al tratarse de una denuncia "anónima", desconoce los detalles de la misma, y no se ha querido pronunciar sobre el origen de la misma, aunque ha dicho a los periodistas: "Todos ustedes casi con seguridad le ponen cara y ojos y no se equivocan ninguno". Preguntado sobre su continuidad como parlamentario vasco, Prieto ha subrayado que está "a las ordenes del PSE".

Mendia: 'No veo ninguna razón para tomar medidas'



Por su parte, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha declarado hoy que no encuentra "ninguna razón para tomar ninguna medida" respecto a Prieto.



"No hay ninguna razón, porque no hay ninguna irregularidad", además de que actualmente Txarli Prieto "no ocupa ningún cargo" en el partido, ha dicho.



Mendia, que ha garantizado la colaboración del PSE-EE con la Fiscalía en su investigación, ha apuntado que los partidos no están obligados a seguir la ley de contratación del Estado.

Denuncia basada en "sospechas"



La denuncia llegó hace días a la sede del ministerio público en Vitoria-Gasteiz y el Fiscal jefe, Josu Izagirre, la remitió a la Fiscalía Superior del País Vasco al ser Prieto parlamentario y, por lo tanto, aforado.

Las fuentes consultadas han afirmado que el relato que se hace en la denuncia se basa en "sospechas" y no aporta datos "concretos" sobre la supuesta comisión de delitos.

El escrito del denunciante anónimo señala que el PSE alavés habría adjudicado más de 70.000 euros para obras que mejoraran la seguridad en las sedes de los socialistas de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain, entre los años 2010 y 2011. Entre las empresas a las que se adjudicaron esta obras se encuentra la empresa Escoiba, aunque no es la única.

La denuncia aporta fotocopias de talones de banco con los que se habría abonado a estas empresas las cantidades provenientes de fondos publicos. Para el denunciante anónimo, esto podría "enmascarar sobrecostes" e incluso el cobro de obras no realizadas.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, analiza ahora el contenido del escrito, aunque no ha abierto, por el momento, diligencias de investigación.